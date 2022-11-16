《經濟通通訊１６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平出席二十國集團領導人峰會並發表講話

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當地時間１１月１５日，二十國集團領導人第十七次峰會在印尼峇里島舉行。國家主席習近平出

席並發表講話稱，要維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，積極推動世界貿易組織改革，

推進貿易和投資自由化便利化。



國家統計局：１０月國民經濟保持恢復態勢

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國家統計局新聞發言人付凌暉１５日在國新辦舉行的新聞發布會上表示，１０月中國經濟延續了

恢復態勢，生產需求繼續恢復，就業物價保持穩定，新動能積蓄增強，民生保障有力有效，發展

韌性繼續彰顯。



「提前批」地方債額度下達

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２０２３年地方債「提前批」額度已下達，比去年下達的時間更早。福建省財政廳日前披露，財

政部已提前下達該省２０２３年新增政府債務限額１０３４億元人民幣。同時，多地表示正積極

籌備２０２３年項目申請，以發揮專項債資金拉動投資的作用。





《上海證券報》



習近平出席二十國集團領導人峰會並發表講話

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當地時間１１月１５日，二十國集團領導人第十七次峰會在印尼峇里島舉行。國家主席習近平出

席並發表講話稱，要維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，積極推動世界貿易組織改革，

推進貿易和投資自由化便利化。



１０月經濟保持恢復態勢

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受國際環境複雜嚴峻、國內疫情多發散發的影響，１０月消費、服務業等數據不及預期，但工業

、投資增長保持穩定，基建投資增速連續６個月加快，經濟保持恢復態勢。



ＭＬＦ意外縮量續作，人行釋疑穩預期

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人行昨日意外縮量平價續作中期借貸便利（ＭＬＦ），低於市場預期。人行解釋稱，除此次續作

外，１１月以來人行已通過ＰＳＬ、科技創新再貸款等工具投放中長期流動性３２００億元人民

幣，中長期流動性投放總量已高於本月ＭＬＦ到期量。





《證券時報》



習近平出席二十國集團領導人峰會並發表講話

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當地時間１１月１５日，二十國集團領導人第十七次峰會在印尼峇里島舉行。國家主席習近平出

席並發表講話稱，要維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，積極推動世界貿易組織改革，

推進貿易和投資自由化便利化。



１０月經濟頂住壓力持續恢復

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國家統計局昨日介紹了１０月份國民經濟運行情況。數據顯示，１０月部分指標同比增速有所回

落，經濟恢復勢頭有所放緩。不過，同期就業和物價保持穩定，工業升級發展態勢持續，經濟延

續復甦態勢。



中證監會連開１０份罰單，強化投行規範運作

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近日，中證監公布了１０份罰單，均和券商投行業務相關，涉及國泰君安、招商證券、華安證券

、民生證券、聯儲證券等５家證券公司，另有１０位券商從業人員被採取了行政監管措施。

（ｌｃ）

