《神州經脈》內地新一波疫情繼續升溫，昨天（１５日）新增本土確診病例突破兩萬宗達

２００５９宗，按日再升１２﹒９％，續創４月２４日以來近七個月新高。北約成員國波蘭境內

遭遇導彈攻擊並造成２人死亡，引發對俄烏衝突升級的恐懼，據報涉事導彈有可能是來自烏克蘭

的防空導彈，令當地形勢更變不確定。

滬深股市全日觀望氣氛濃厚，數據拖累地產股，加上多個板塊回調，滬綜指全日偏弱，收跌

０﹒４５％，報３１１９﹒９８點，深成指跌１﹒０２％，創業板指跌１﹒１９％。

人民銀行進行７１０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日淨投放６３０億元

。兩市全日成交９４２７億元，按日減少約１１％，結束連續三個交易日突破１萬億元的趨勢。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 正在印尼峇里參加二十國集團峰會的中國國家主席習近平，按原本計劃，將於今午與英國

首相辛偉誠會面，是中英兩國領導人近五年來首面對面會晤。惟相關會見已取消。中國外交部新

聞發言人毛寧今日回應稱，沒有信息提供。她同時表示，中方致力於在互利共贏的基礎上推動雙

方關係平穩健康發展，亦希望英國朝著共同的目標相向而行。英媒《衛報》記者埃爾戈特

（Ｊｅｓｓｉｃａ Ｅｌｇｏｔ）率先在推特公布相關消息。推文提到，由於今早多國就波蘭有

導彈落入境內一事開會，導致兩人會面時間安排受壓。唐寧街方面也稱，會晤取消是由於「日程

安排問題」。不過，人行行長易綱在峰會期間，會見了美國財長耶倫，就相關經濟金融問題進行

了廣泛的建設性的交流。美國財政部亦同時發布相關消息，耶倫表示，她期待未來與中方的接觸

。美國財政部指，耶倫和易綱的討論包括高企且波動的能源和大宗商品價格帶來的挑戰，雙方還

就美國和中國的宏觀經濟前景交換了意見。



２﹒ 國家統計局公布１０月份７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。統計局城市司首席

統計師繩國慶解讀指，１０月份，７０個大中城市中商品住宅銷售價格下降城市個數增加，各線

城市商品住宅銷售價格環比下降，一線城市同比上漲、二三線城市同比降幅略擴。《路透》根據

數據測算，１０月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅繼續擴至１﹒６％，幅度續創

２０１５年８月以來最大，且為連續第六個月下跌；１０月環比下跌０﹒３％，跌幅亦較上月的

跌０﹒２％有所擴大。經測算，１０月７０個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有１０

個（上月為１５個）；持平兩個（上月一個）；下跌５８個（上月５４個）。中指院１１月初發

布百城房價報告顯示，１０月，全國１００個城市新建住宅平均價格為１６１９９元╱平方米，

環比下跌０﹒０１％，跌幅較上月收窄０﹒０１個百分點。另據融創中國（０１９１８）發公告

指出，高等法院頒令將清盤呈請聆訊延期至２０２３年６月１４日。其股份已自２０２２年４月

１日上午９時正起於聯交所暫停買賣，股份並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。



３﹒ 國家主席習近平昨日（１５日）與南韓總統尹錫悅舉行雙邊會晤，是尹錫悅今年就職以來

，首度同習近平會面，歷時２５分鐘，兩人就雙邊關係、經貿及地區等議題交換意見。習近平指

出，中韓是搬不走的近鄰，也是分不開的合作夥伴，雙方要加強戰略溝通，增進政治互信，又指

中韓經濟高度互補，要加快雙邊自由貿易協定談判，深化高技術製造、大數據、綠色經濟等領域

合作，共同維護國際自由貿易體系，保障全球產業鏈供應鏈安全、穩定、暢通，反對將經濟合作

政治化、泛安全化。韓媒報道稱，雙邊除了討論中韓關係發展外，北韓核武問題也被擺到會談桌

上。據悉，尹錫悅呼籲中國身為聯合國安理會常任理事國，應該為維護東北亞和平，發揮更加積

極和建設性的作用。此外，澳洲總理阿爾巴尼斯表示，周二在巴厘島２０國集團（Ｇ２０）會議

期間與中國國家主席習近平會談，討論了貿易、領事和人權問題。阿爾巴尼斯在一份聲明中表示

，雙方談到了兩國經濟的高度互補性、積極討論了中國對澳洲的貿易禁運問題；對話也提到台灣

問題，重申澳洲支持維持現狀。澳方同意與中國進行進一步對話。



４﹒ 內地昨日（１５日）新增本土確診及無症狀感染繼續攀升，突破兩萬宗達２００５９宗，

按日再升１２﹒９％，續創４月２４日以來近七個月新高。一線城市廣州的新冠本土疫情仍未見

緩和跡象。廣東省衛健委周三通報，廣州１１月１５日新增本土確診病例１５８例，新增無症狀

感染者６１３８例，合計實際新增陽性病例６２９６例，較前一日的５１２４例續增近２３％。

廣州市衛生健康委副主任、發言人張屹介紹，由於感染人數增長較快，正加快方艙醫院建設，建

成一個使用一個，迅速擴容，快速提升收治能力。台灣鴻海（富士康）主要工廠所在地鄭州，

１１月１５日新增本土新冠確診病例２００例，新增無症狀感染者１６５０例，合計新增陽性病

例１８５０例，較前一日的２２５０例降約１８％。河南全省１５日新增本土確診病例２００例

，均在鄭州，當地決定於１１月１６日開展金水區等八城區新冠肺炎病毒核酸檢測篩查工作。內

地鬆綁旅遊活動，國家文旅部發布通知，優化文化和旅遊行業防控工作，要求推動防控工作更加

精準化。其中跨省旅遊經營活動，不再與風險區實施聯動管理。



５﹒ 人民幣兌美元匯價１０月經歷巨震，一度跌至２００７年以來的最弱；同時，中美利差倒

掛幅度刷新同期最大，境外機構連續第九個月減持中國銀行間市場債券。人民銀行周二（１５日

）發布的公告顯示，１０月末境外機構在銀行間債市的托管餘額為３﹒３８萬億元，較９月末的

３﹒４萬億元繼續減少約２００億元。根據中債登稍早公布的數據，從券種來看，外資１０月減

持國債約５７億元，幅度明顯小於９月的３５８億元；外資繼續減持政策性金融債約１９５億元

，與９月的２０８億元相當。中債登和上海清算所的數據還顯示，外資上月減持了２﹒５億元的

地方政府債，淨買入了約９５億元同業存單。境外機構自今年２月份以來持續減少中國債券的持

有。此外，１０月市場對聯儲會加息的預期依舊高漲，而中國多項經濟數據表現低迷，１０年期

中美國債利率之差一度擴大至約１５３個基點。摩根士丹利預計，外資明年將重返中國資產，股

市將會引領資金流的反彈，但由於政策周期差異等原因，料外資恢復購債的步伐將會較慢。



６﹒ 美國１０月生產者價格指數（ＰＰＩ）年增８％，低於市場預期的８﹒３％，進一步顯示

通脹放緩，有助聯儲局加快完成升息周期。美元於紐約時段周二（１５日）一度走軟，但隨即傳

出疑似俄羅斯導彈擊中波蘭，引發匯市波動。人民幣中間價四連揚，刷逾七周新高；即期匯率

（ＣＮＹ）未跟隨，今早低開２１５點子，全日更挫４７４點，收報７﹒０８０９，終結三日連

漲。交易員稱，低於預期的美國ＰＰＩ數據再度助長對通脹可能見頂的希望，但圍繞波蘭爆炸事

件的不確定性壓制市場風險情緒，短期美元料獲得提振；同時國內疫情持續蔓延也會擾動人民幣

走勢。高盛最新觀點指出，最近幾天市場對中國防疫新政２０條措施表現出冒險情緒，人幣即期

三個月目標點位在７﹒４元的預測存在下行風險；預計美聯儲將繼續加息，而人民幣端利率可能

會因經濟增長緩慢而保持低位。



７﹒ 國家發改委新聞發言人孟瑋表示，當前國際環境仍然錯綜複雜，疫情防控形勢依然嚴峻，

特別是最近一段時間，國內新發疫情不斷出現，促進四季度經濟持續恢復還需付出艱苦努力。她

又指，經濟大省等重點地區經濟正加快回穩發展，隨著穩經濟一攬子政策和接續措施加快落地見

效，以及政策性開發性金融工具、設備更新改造專項再貸款和財政貼息、擴大製造業中長期貸款

投放等一系列舉措將在四季度集中顯效，工業增長動力、投資信心將繼續增強。孟瑋表示，１－

１０月全國規模以上工業發電７萬億千瓦時，同比增長２﹒２％。１０月份，全國發電量

６６１０億千瓦時，同比增長１﹒３％，由降轉升。其中火電、核電、風電、太陽能發電分別同

比增長３﹒２％、７﹒４％、１９﹒２％、２４﹒７％，風電、太陽能發電保持較快增長，水電

同比下降１７﹒７％。從用電看，１－１０月全國全社會用電量同比增長３﹒８％。其中，一產

、二產和居民生活用電量同比分別增長６﹒５％、３﹒０％、３﹒３％，第三產業用電量同比下

降２﹒０％。



８﹒ 銀保監數據顯示，２０２２年三季度末，商業銀行不良貸款餘額３萬億元，較上季末增加

３７３億元；商業銀行不良貸款率１﹒６６％，較上季末下降０﹒０１個百分點。前三季度，商

業銀行累計實現淨利潤１﹒７萬億元，同比增長１﹒２％。平均資本利潤率為９﹒３２％，較上

季末下降０﹒７８個百分點。平均資產利潤率為０﹒７５％，較上季末下降０﹒０６個百分點。

三季度末，商業銀行（不含外國銀行分行）資本充足率為１５﹒０９％，較上季末上升０﹒２１

個百分點。三季度末，商業銀行流動性覆蓋率為１４２﹒６８％，較上季末下降３﹒６２個百分

點；流動性比例為６１﹒６６％，較上季末下降０﹒６１個百分點；人民幣超額備付金率

１﹒５６％，較上季末下降０﹒１１個百分點；存貸款比例（人民幣境內口徑）為７８﹒６５％

，較上季末上升０﹒２１個百分點。數據又顯示，２０２２年三季度末，保險公司原保險保費收

入３﹒８萬億元，同比增長５％。賠款與給付支出１﹒１萬億元，同比下降０﹒９７％。

２０２２年前三季度新增保單件數３８６億件，同比增長１１﹒８％。保險公司總資產２６﹒７

萬億元，較年初增加１﹒８萬億元，較年初增長７﹒３％。（ｗｌ）

