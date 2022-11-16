《經濟通通訊社１６日專訊》被稱為全球蘋果ｉＰｈｏｎｅ手機組裝大本營的富士康鄭州園

區，本月初因當地爆發疫情且環境惡劣，鬧出工人大逃亡的事件，影響蘋果手機全球供應鏈運作

。而作為全國外貿出口額最高的企業，鄭州富士康停工亦對當地以至全國財政收入帶來重大影響

，近日來鄭州當局「捉壯丁」式幫富士康招工，引發了外界關注。

綜合內媒報道，河南部分鄉鎮政府收到協助富士康招聘工人的任務，並向轄下村鎮分配人數

指標，要求每村出一人到富士康上班；日前河南各地要求基層幹部帶頭去鄭州富士康務工，期限

１至６個月不等，近兩日已有幹部響應政府號召前往務工。

據《財聯社》從多位鄭州富士康合作勞務處獲悉，河南鄭州富士康產線作業員最新需求人數

為１０萬，現在報名人數已超７萬，仍有近３萬職位空缺，有勞務中介表示現在也接受省外戶籍

人員到富士康務工。

此外，由於疫情衝擊鄭州廠出貨，摩根士丹利調降第四季度ｉＰｈｏｎｅ系列出貨量，由原

先預估的８５００萬部降至７９００萬部，降幅７﹒０６％。

鴻海今日在台灣股市無升跌，報１０１﹒５元新台幣，其負責手機組裝業務的子公司富智康

（０２０３８）在港股價跌２﹒４％，至於負責智能製造、物聯網等業務的工業富聯

（滬：６０１１３８）股價跌０﹒７％，報８﹒５９元人民幣。（ｅｙ）

