《經濟通通訊社１６日專訊》科技賽道ＡＩＧＣ有炒作，Ａ股相關板塊今日大漲，ＡＩＧＣ

即「人工智能自動生成內容」，被認為是繼專業生產內容（ＰＧＣ）、用戶生產內容（ＵＧＣ）

之後的新型內容創作方式。目前主要用在文字、圖像、視頻、音頻、遊戲以及虛擬人等領域。

百度（０９８８８）和短視頻平台快手（０１０２４）昨日宣布合作推ＡＩ直播計劃，百度

ＡＩ數字人入駐快手。百度數字人自帶「創造力」，通過ＡＩＧＣ智能創作的能力，可作畫、作

詩、寫小說、寫歌詞等。

多間券商發表ＡＩＧＣ研報，國盛證券指硅谷的眾多一線ＶＣ們開始將目光瞄準ＡＩ初創公

司，ＡＩＧＣ?是Ｗｅｂ３?代的生?力工具。國泰君安證券分析指，ＮＶＩＤＩＡ、

Ｇｏｏｇｌｅ、Ａｍａｚｏｎ等公司通過自研或收購的方式已走在技術前沿；海通證券分析指出

，ＡＩＧＣ作為元宇宙的新方向，迭代速度呈現指數級爆發，谷歌、Ｍｅｔａ、百度等平台型巨

頭持續布局。

ＡＩＧＣ板塊大漲，視覺中國（深：０００６８１）、中科金財（深：００２６５７）升一

成漲停，萬興科技（深：３００６２４）升１７﹒６％，恆信東方（深：３０００８１）升

１２﹒１％，中文在線（深：３００３６４）升８﹒６％，拓爾思（深：３００２２９）升

５﹒９％，昆侖萬維（深：３００４１８）升４﹒２％。（ｄｗ）

