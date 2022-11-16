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AH股新聞

16/11/2022 10:39

《Ａ股焦點》ＡＩＧＣ板塊炒上，百度快手合作ＡＩ數字人直播計劃

　　《經濟通通訊社１６日專訊》科技賽道ＡＩＧＣ有炒作，Ａ股相關板塊今日大漲，ＡＩＧＣ
即「人工智能自動生成內容」，被認為是繼專業生產內容（ＰＧＣ）、用戶生產內容（ＵＧＣ）
之後的新型內容創作方式。目前主要用在文字、圖像、視頻、音頻、遊戲以及虛擬人等領域。
　　百度（０９８８８）和短視頻平台快手（０１０２４）昨日宣布合作推ＡＩ直播計劃，百度
ＡＩ數字人入駐快手。百度數字人自帶「創造力」，通過ＡＩＧＣ智能創作的能力，可作畫、作
詩、寫小說、寫歌詞等。
　　多間券商發表ＡＩＧＣ研報，國盛證券指硅谷的眾多一線ＶＣ們開始將目光瞄準ＡＩ初創公
司，ＡＩＧＣ?是Ｗｅｂ３?代的生?力工具。國泰君安證券分析指，ＮＶＩＤＩＡ、
Ｇｏｏｇｌｅ、Ａｍａｚｏｎ等公司通過自研或收購的方式已走在技術前沿；海通證券分析指出
，ＡＩＧＣ作為元宇宙的新方向，迭代速度呈現指數級爆發，谷歌、Ｍｅｔａ、百度等平台型巨
頭持續布局。
　　ＡＩＧＣ板塊大漲，視覺中國（深：０００６８１）、中科金財（深：００２６５７）升一
成漲停，萬興科技（深：３００６２４）升１７﹒６％，恆信東方（深：３０００８１）升
１２﹒１％，中文在線（深：３００３６４）升８﹒６％，拓爾思（深：３００２２９）升
５﹒９％，昆侖萬維（深：３００４１８）升４﹒２％。（ｄｗ）

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