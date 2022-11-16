《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》近日，中證監公布１０份罰單，均和券商

投行業務相關，涉及國泰君安、招商證券、華安證券、民生證券、聯儲證券等５家證券公司，另

有１０位券商從業人員被採取了行政監管措施。

中證監下發的１０份行政監管措施，劍指投行業務不合規，包括內控不完善、質控不嚴、廉

潔從業風控機制不完善等問題。

國泰君安存在投資銀行類業務內部控制不完善，質控、內核把關不嚴，部分債券項目立項申

請被否再次申請立項時，未對前後差異作出充分比較說明，且存在內核意見回復前即對外報出的

情況以及廉潔從業風險防控機制不完善，聘請第三方廉潔從業風險防控不到位等違規問題。中證

監對國泰君安採取責令改正的行政監管措施。

民生證券、招商證券同因「內控不完善」領了罰單。民生證券存在投資銀行類業務內部控制

不完善，內控組織架構獨立性不足，中小企業發展部履行質量控制職責的同時還存在承做投行項

目的情況，部分項目質控、內核把關不嚴以及廉潔從業風險防控機制不完善，第三方服務機構審

查制度執行不到位等違規問題，被中證監採取責令改正的行政監督管理措施。

中證監發現，由招商證券保薦的珠海冠宇電池股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上

市項目、大連港股份有限公司換股吸收合併營口港務股份有限公司並募集配套資金暨關聯交易項

目存在對外報送的文件大幅修改後未重新履行內核程序的情況，個別項目質控、內核意見跟蹤落

實不到位。證監會對招商證券出具警示函，對相關責任人員進行內部問責。



＊聯儲證券、華安證券合規方面出問題＊



除了內控不完善以外，聯儲證券和華安證券還在合規方面出現了問題。中證監認為，聯儲證

券部分項目存在內核意見跟蹤落實不到位，廉潔從業風險防控機制不完善，聘請第三方廉潔從業

風險防控不到位等問題，被證監會責令改正，需按照內部問責制度對責任人員進行內部問責。華

安證券則是存在合規人員獨立性不足，投行條線部分專職合規人員薪酬未達標，部分項目在內核

會議前未開展問核工作等違規問題，被證監會出具警示函。

此外，中證監還對國泰君安時任投行業務高管、時任質控部門負責人、時任債券融資部門負

責人等３人出具警示函；對民生證券時任投行業務高管、時任質控部門負責人、時任中小企業發

展部部門負責人等３人出具警示函；對招商證券相關保薦代表人等３人監管談話；對聯儲證券時

任分管投行業務高管出具警示函。

今年以來，中證監已對１８家券商採取２１次行政監管措施。

