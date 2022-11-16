《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》銀保監數據顯示，２０２２年三季度末，

商業銀行不良貸款餘額３萬億元（人民幣．下同），較上季末增加３７３億元；商業銀行不良貸

款率１﹒６６％，較上季末下降０﹒０１個百分點。

前三季度，商業銀行累計實現淨利潤１﹒７萬億元，同比增長１﹒２％。平均資本利潤率為

９﹒３２％，較上季末下降０﹒７８個百分點。平均資產利潤率為０﹒７５％，較上季末下降

０﹒０６個百分點。

三季度末，商業銀行正常貸款餘額１７７﹒５萬億元，其中正常類貸款餘額１７３﹒５萬億

元，關注類貸款餘額４萬億元。

三季度末，商業銀行貸款損失準備餘額為６﹒１萬億元，較上季末增加１２８５億元；撥備

覆蓋率為２０５﹒５４％，較上季末上升１﹒７５個百分點；貸款撥備率為３﹒４１％，較上季

末上升０﹒０１個百分點。



＊資本充足率回升至１５﹒０９％＊



三季度末，商業銀行（不含外國銀行分行）資本充足率為１５﹒０９％，較上季末上升

０﹒２１個百分點。一級資本充足率為１２﹒２１％，較上季末上升０﹒１３個百分點。核心一

級資本充足率為１０﹒６４％，較上季末上升０﹒１２個百分點。

三季度末，商業銀行流動性覆蓋率為１４２﹒６８％，較上季末下降３﹒６２個百分點；流

動性比例為６１﹒６６％，較上季末下降０﹒６１個百分點；人民幣超額備付金率１﹒５６％，

較上季末下降０﹒１１個百分點；存貸款比例（人民幣境內口徑）為７８﹒６５％，較上季末上

升０﹒２１個百分點。



＊小微企業貸款餘額５８萬億＊



三季度末，銀行業金融機構本外幣資產總額３７３﹒９萬億元，同比增長１０﹒２％。其中

，大型商業銀行本外幣資產總額１５４﹒６萬億元，佔比４１﹒３％，同比增長１２﹒７％；股

份制商業銀行本外幣資產總額６５﹒２萬億元，佔比１７﹒４％，同比增長７﹒２％。

三季度末，銀行業金融機構用於小微企業的貸款（包括小微型企業貸款、個體工商戶貸款和

小微企業主貸款）餘額５８萬億元，其中單戶授信總額１０００萬元及以下的普惠型小微企業貸

款餘額２２﹒９萬億元，同比增速２４﹒１％。保障性安居工程貸款餘額６﹒３萬億元。

