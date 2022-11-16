《經濟通通訊社１６日專訊》財政部發布通知顯示，２０２３年可再生能源電價附加補助地

方資金預算的４７﹒１億元（人民幣．下同）已提前下達，其中風電預算為２０﹒４６億元，光

伏預算為２５﹒８億元，生物質預算為８４２５萬元。

此次下達的預算中，光伏額度最高，為２５﹒８億元。下達補助的１４地中，僅內蒙古就達

到４０﹒６億元，居地方之首。此外，山西、青海、貴州等地下達額度也靠前。

據《上海證券報》報道，中國技術經濟學會環境技術經濟分會理事張建紅表示，這次預算下

達非常及時，不但下達時間較以往提前，而且資金額度也超過去年。當前正是可再生能源大規模

發展助力能源綠色低碳轉型的關鍵時期，也是新能源企業沖擊年度業績的裝機高峰期，上述舉措

將有利於緩解可再生能源發電企業的資金壓力，有利於穩定可再生能源發電行業預期。

據不完全統計顯示，包括華能國際（００９０２）（滬：６０００１１）、龍源電力

（００９１６）（深：００１２８９）、九州集團（深：３０００４０）等至少４０家綠電板塊

上市公司在２０２２年半年報中提到了可再生能源補貼的回款問題。（ｃｔ）

