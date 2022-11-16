《經濟通通訊社１６日專訊》早前內地高血壓專業委員發布《中國高血壓臨床實踐指南》，

稱高血壓的診斷標準和需藥物治療標準應下調。報告引發行業震動，統計顯示若下調標準，中國

多出約３億高血壓患者，Ａ股相關股在１４日一度拉升。不過衛健委隨後澄清，目前未對成人高

血壓診斷表組合你進行調整，由專業機構、行業學協會、個人等自行發布的指南、共識等，為專

家的研究成果，不作為國家疾病診斷標準。

劇情反轉，高血壓概念股急跌，醫療器械股怡和嘉業（深：３０１３６７）挫一成，可孚醫

療（深：３０１０８７）插６﹒４％，美好醫療（深：３０１３６３）跌５﹒５％，魚躍醫療

（深：００２２２３）跌８﹒１％；醫藥股吉貝爾（滬：６８８５６６）跌一成，信立泰

（深：００２２９４）、華潤雙鶴（滬：６０００６２）跌超過２％。

早前由國家心血管病中心、中國醫師協會、中國醫師協會高血壓專業委員會等高血壓專業委

員１３日聯合發布《中國高血壓臨床實踐指南》引起業內熱議。

指南對高血壓的診斷標準和藥物治療標準等方面作出兩方面的重要改變：其一將成人高血壓

的診斷標准由血壓 １４０╱９０ｍｍＨｇ下調至 １３０╱８０ｍｍＨｇ；其二對血壓１３０

－１３９ｍｍＨｇ╱８０－８９ｍｍＨｇ範圍合併０－２個心血管危險因素者，生活方式干預３

－６個月後血壓仍不達標，立即啟動降壓藥物治療。１１月１４日消息發布後，高血壓藥物及器

械板塊企業股價一度大幅上漲。（ｄｗ）

