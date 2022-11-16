《經濟通通訊社１６日專訊》國家財政部公布，累計前１０月，全國一般公共預算收入

１７３３９７億元（人民幣．下同），扣除留抵退稅因素後增長５﹒１％，按自然口徑計算下降

４﹒５％，降幅較前九月收窄２﹒１個百分點。

其中，中央一般公共預算收入８０００５億元，扣除留抵退稅因素後增長４﹒８％，按自然

口徑計算下降５﹒５％；地方一般公共預算本級收入９３３９２億元，扣除留抵退稅因素後增長

５﹒４％，按自然口徑計算下降３﹒６％。

支出方面，１－１０月累計，全國一般公共預算支出２０６３３４億元，同比增長６﹒４％

。其中，中央一般公共預算本級支出２８３４１億元，同比增長７﹒２％；地方一般公共預算支

出１７７９９３億元，比上年同期增長６﹒２％。



＊證券交易印花稅收入同比續降３﹒７％＊



全國稅收收入１４２５７９億元，扣除留抵退稅因素後增長２﹒４％，按自然口徑計算下降

８﹒９％；非稅收入３０８１８億元，比上年同期增長２３﹒２％。

車輛購置稅收入２０７４億元，同比下降３１﹒３％。土地和房地產相關稅收中，契稅

４７６０億元，同比下降２５﹒４％；土地增值稅５５８８億元，同比下降８﹒３％；房產稅

３０２７億元，同比增長１０﹒５％；耕地占用稅１０８９億元，同比增長２５﹒１％；城鎮土

地使用稅１９０１億元，同比增長６﹒３％。

前十月印花稅收入３８８９億元，同比增長２﹒３％。其中，證券交易印花稅２３５５億元

，比上年同期下降３﹒７％，降幅較前九月的２﹒３％進一步增大。



＊國有土地使用權出讓收入同比降２５﹒９％，降幅略收窄＊



前１０月全國政府性基金預算收入５２１６６億元，比上年同期下降２２﹒７％。中央政府

性基金預算收入３６２９億元，同比增７﹒３％；地方政府性基金預算本級收入４８５３７億元

，同比降２４﹒３％，其中，國有土地使用權出讓收入４４０２７億元，比上年同期下降

２５﹒９％，降幅略收窄。（ｄｗ）

