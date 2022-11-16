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AH股新聞

16/11/2022 17:10

【聚焦數據】內地前十月預算收入同比降４﹒５％，股票印花稅續降

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家財政部公布，累計前１０月，全國一般公共預算收入
１７３３９７億元（人民幣．下同），扣除留抵退稅因素後增長５﹒１％，按自然口徑計算下降
４﹒５％，降幅較前九月收窄２﹒１個百分點。
　　其中，中央一般公共預算收入８０００５億元，扣除留抵退稅因素後增長４﹒８％，按自然
口徑計算下降５﹒５％；地方一般公共預算本級收入９３３９２億元，扣除留抵退稅因素後增長
５﹒４％，按自然口徑計算下降３﹒６％。
　　支出方面，１－１０月累計，全國一般公共預算支出２０６３３４億元，同比增長６﹒４％
。其中，中央一般公共預算本級支出２８３４１億元，同比增長７﹒２％；地方一般公共預算支
出１７７９９３億元，比上年同期增長６﹒２％。　
　
＊證券交易印花稅收入同比續降３﹒７％＊
　
　　全國稅收收入１４２５７９億元，扣除留抵退稅因素後增長２﹒４％，按自然口徑計算下降
８﹒９％；非稅收入３０８１８億元，比上年同期增長２３﹒２％。　
　　車輛購置稅收入２０７４億元，同比下降３１﹒３％。土地和房地產相關稅收中，契稅
４７６０億元，同比下降２５﹒４％；土地增值稅５５８８億元，同比下降８﹒３％；房產稅
３０２７億元，同比增長１０﹒５％；耕地占用稅１０８９億元，同比增長２５﹒１％；城鎮土
地使用稅１９０１億元，同比增長６﹒３％。　
　　前十月印花稅收入３８８９億元，同比增長２﹒３％。其中，證券交易印花稅２３５５億元
，比上年同期下降３﹒７％，降幅較前九月的２﹒３％進一步增大。
　
＊國有土地使用權出讓收入同比降２５﹒９％，降幅略收窄＊
　
　　前１０月全國政府性基金預算收入５２１６６億元，比上年同期下降２２﹒７％。中央政府
性基金預算收入３６２９億元，同比增７﹒３％；地方政府性基金預算本級收入４８５３７億元
，同比降２４﹒３％，其中，國有土地使用權出讓收入４４０２７億元，比上年同期下降
２５﹒９％，降幅略收窄。（ｄｗ）

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