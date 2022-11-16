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AH股新聞

16/11/2022 08:30

【大國博弈】習近平晤尹錫悅２５分鐘，稱中韓是分不開的合作夥伴

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家主席習近平在印尼出席二十國集團峰會期間，與南韓總統
尹錫悅舉行雙邊會晤，是尹錫悅今年就職以來，首度同習近平會面，歷時２５分鐘，兩人就雙邊
關係、經貿及地區等議題交換意見。
　　習近平指出，中韓是搬不走的近鄰，也是分不開的合作夥伴，雙方要加強戰略溝通，增進政
治互信，又指中韓經濟高度互補，要加快雙邊自由貿易協定談判，深化高技術製造、大數據、綠
色經濟等領域合作，共同維護國際自由貿易體系，保障全球產業鏈供應鏈安全、穩定、暢通，反
對將經濟合作政治化、泛安全化。中方願同韓方加強在二十國集團等溝通協調，維護地區和平穩
定大局。
　
＊韓媒：雙方談及北韓核武問題＊
　
　　尹錫悅表示，韓方願同中國發展基於相互尊重和互利成熟的關係，希望同中方維護自由貿易
體制，合作應對全球性挑戰，並在朝鮮半島及地區的和平穩定，以至氣候變化和能源等全球熱點
問題上深化合作。
　　韓媒報道稱，雙邊除了討論中韓關係發展外，北韓核武問題也被擺到會談桌上。據悉，尹錫
悅向習近平表示，北韓近期以「前所未有」的頻率進行武力挑釁，連帶升級核武及飛彈威脅。因
此呼籲中國身為聯合國安理會常任理事國，應該為維護東北亞和平，發揮更加積極和建設性的作
用。習近平則稱，中韓兩國在韓半島議題上具有共同利益，希望兩韓維護和平，改善關係。
（ｊｔ）

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