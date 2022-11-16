《經濟通通訊社１６日專訊》人民幣兌美元匯價１０月經歷巨震，一度跌至２００７年以來

的最弱；同時，中美利差倒掛幅度刷新同期最大，境外機構連續第九個月減持中國銀行間市場債

券。人民銀行周二（１５日）發布的公告顯示，１０月末境外機構在銀行間債市的托管餘額為

３﹒３８萬億元（人民幣．下同），較９月末的３﹒４萬億元繼續減少約２００億元。

根據中債登稍早公布的數據，從券種來看，外資１０月減持國債約５７億元，幅度明顯小於

９月的３５８億元；外資繼續減持政策性金融債約１９５億元，與９月的２０８億元相當。中債

登和上海清算所的數據還顯示，外資上月減持了２﹒５億元的地方政府債，淨買入了約９５億元

同業存單。



＊十年期中美國債利率之差擴至１５３個基點＊



境外機構自今年２月份以來持續減少中國債券的持有。此外，由於聯儲會大幅加息，曾經是

外資投資中國債市重要原因之一的相對高孳息率如今已不復存在。１０月市場對聯儲會加息的預

期依舊高漲，而中國多項經濟數據表現低迷，１０年期中美國債利率之差一度擴大至約１５３個

基點。

摩根士丹利預計，外資明年將重返中國資產，股市將會引領資金流的反彈，但由於政策周期

差異等原因，料外資恢復購債的步伐將會較慢。（ｗｌ）

