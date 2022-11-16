《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布１０月份７０個大中城市商品住宅銷售價格變

動情況。統計局城市司首席統計師繩國慶解讀指，１０月份，７０個大中城市中商品住宅銷售價

格下降城市個數增加，各線城市商品住宅銷售價格環比下降，一線城市同比上漲、二三線城市同

比降幅略擴。



＊一線城市二手住宅價格環比轉降０﹒３％＊



１０月份，７０個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比下降城市分別有５８

個和６２個，比上月分別增加４個和１個。

其中，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒１％，降幅與上月相同；二手住宅銷售

價格環比由上月持平轉為下降０﹒３％。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別下

降０﹒３％和０﹒５％，降幅比上月分別擴大０﹒１和０﹒２個百分點。三線城市新建商品住宅

和二手住宅銷售價格環比分別下降０﹒４％和０﹒５％，降幅均與上月相同。



＊二三線城市新樓及二手樓價同比降幅均擴＊



１０月份，７０個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比下降城市分別有５１

個和６４個，比上月均增加１個。

其中，一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲２﹒６％，漲幅比上月回落０﹒１個百分點

；二手住宅銷售價格同比上漲１﹒３％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點。二線城市新建商品住

宅和二手住宅銷售價格同比分別下降１﹒３％和３﹒２％，降幅比上月分別擴大０﹒１和０﹒２

個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降３﹒９％和４﹒７％，降幅

比上月分別擴大０﹒１和０﹒２個百分點。（ｗｌ）

