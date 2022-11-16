《經濟通通訊社１６日專訊》國家稅務總局副局長王道樹在國務院政策例行吹風會上介紹，

今年以來截至１１月１０日，累計免徵新能源汽車車購稅６８６﹒２億元（人民幣．下同），同

比增長１０１﹒２％。機動車銷售統一發票數據顯示，截至１１月１０日，累計銷售新能源汽車

４４８萬輛，同比增長７８﹒１％。減徵部分乘用車車購稅政策執行平穩、成效比較明顯。

今年６月至１１月１０日，共為符合條件的乘用車減徵車購稅３９７﹒５億元。機動車銷售

統一發票數據顯示，今年６－１０月，２﹒０升及以下排量乘用車銷量約６５２﹒３萬輛，與政

策實施前的１－５月份相比，環比增長２０﹒６％。

王道樹指出，「延續性＋階段性」優惠搭配出台，免稅政策和減征政策同向發力，對促進汽

車市場回暖企穩，刺激國內消費發揮了重要作用。從執行情況看，新能源汽車免徵政策效應明顯

。



＊今年以來對旅遊等受疫情衝擊較大行業退稅５０９２億元＊



此外，國家稅務總局總審計師兼收入規劃核算司司長蔡自力表示，截至１１月１０日，小微

企業和旅遊、民航、鐵路、道路運輸等受疫情衝擊較大的困難行業，分別退稅９１７８億元、

５０９２億元。

增值稅發票數據顯示，三季度以來，小微企業銷售收入同比增長０﹒８％，比二季度加快

０﹒７個百分點；困難行業銷售收入同比增長４﹒３％，比二季度加快１﹒４個百分點，為保市

場主體、保就業發揮了重要的支撐作用。（ｗｌ）

