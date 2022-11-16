《經濟通通訊社１６日專訊》美國最新通脹數據顯著低於預期，進一步加強對美減碼加息的
預期，利好資本市場，惟有消息傳出俄羅斯導彈進入北約成員國波蘭境內並造成２人死亡，引發
對俄烏衝突升級的恐懼。滬深股市今早觀望氣氛濃厚，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒０１％
，報３１３３﹒６５點，深綜指低開０﹒１％，旅遊股造好，地產、白酒股走低。
人民幣兌一美元中間價今報７﹒０３６３，較上個交易日升５８點子，實現四連漲，續創９
月２６日以來逾七周新高，上個交易日報７﹒０４２１。
人民銀行進行７１０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日淨投放６３０億元
。
「防疫二十條」後內地繼續鬆綁防疫限制，國家文旅部發布通知，跨省旅遊經營活動不再與
風險區實施聯動管理，遊客憑４８小時內核酸檢測陰性證明，乘坐跨省交通工具並進行「落地檢
」，便可跨省旅遊。不過旅行社和在線旅遊企業的出入境團隊旅遊及「機票＋酒店」業務則繼續
暫停，陸地邊境口岸城市團隊旅遊業務亦不獲恢復。
國家放寬防疫限制贏得外資支持，澳新銀行將中國２０２３年經濟成長預測從４﹒２％上調
至５﹒４％，美資對沖基金Ｃｉｔａｄｅｌ的首席執行官稱將繼續關注中國資本市場。
另外，中國國家主席習近平正在印尼峇里出席二十國集團峰會，與多國領袖會面，他今日將
會與英國首相辛偉誠會面，這是中英兩國領導人近五年來首面對面會晤。（ｅｙ）
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