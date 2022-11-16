《經濟通通訊社１６日專訊》美國最新通脹數據顯著低於預期，進一步加強對美減碼加息的

預期，利好資本市場，惟有消息傳出俄羅斯導彈進入北約成員國波蘭境內並造成２人死亡，引發

對俄烏衝突升級的恐懼。滬深股市今早觀望氣氛濃厚，數據拖累地產股加上多個板塊回調，滬綜

指半日偏弱，收跌０﹒２２％，報３１２７﹒３３點，深成指跌０﹒５５％，創業板指跌

０﹒５９％。

人民銀行進行７１０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日淨投放６３０億元

。兩市半日成交６２０８億元，較上日（１５日）同時段成交減少２﹒８％。人民幣兌一美元中

間價今報７﹒０３６３，較上個交易日升５８點子，實現四連漲，續創９月２６日以來逾七周新

高，上個交易日報７﹒０４２１。



＊新樓價格跌幅再刷記錄，拖累地產股＊



國家統計局公布１０月份７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，新建商品住宅和二手

住宅銷售價格環比下降城市分別有５８個和６２個，比上月分別增加４個和１個。外媒測算當月

７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅繼續擴至１﹒６％，幅度續創２０１５年８月以

來最大，且為連續第六個月下跌，環比同跌０﹒３％，跌幅亦較上月的跌０﹒２％有所擴大。

樓市下行讓發展商流動性困局難解，加上港股多家同業大幅度折讓配股拖累股價，滬深地產

股逆轉近日升勢急回，新城控股（滬：６０１１５５）瀉９﹒２％，金地集團

（滬：６００３８３）挫５﹒２％，保利發展（滬：６０００４８）挫３﹒２％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌３﹒１％，招商蛇口（深：００１９７９）跌２﹒８％。

半導體炒高一日即無力，預計下月起美國對中國晶片業進一步封鎖，聚辰股份

（滬：６８８１２３）跌５﹒６％，江豐電子（深：３００６６６）挫４﹒７％，耐科裝備

（滬：６８８４１９）跌４﹒６％，安集科技（滬：６８８０１９）跌４﹒５％，晶豐明源

（滬：６８８３６８）走低４﹒２％。



＊跨省旅遊檢疫放寬，旅遊股興奮＊



「防疫二十條」後內地繼續鬆綁防疫限制，國家文旅部發布通知，跨省旅遊經營活動不再與

風險區實施聯動管理，遊客憑４８小時內核酸檢測陰性證明，乘坐跨省交通工具並進行「落地檢

」，便可跨省旅遊。不過旅行社和在線旅遊企業的出入境團隊旅遊及「機票＋酒店」業務則繼續

暫停，陸地邊境口岸城市團隊旅遊業務亦不獲恢復。

旅遊股興奮，長白山（滬：６０３０９９）漲停，西域旅遊（深：３００８５９）升

５﹒２％，中國中免（滬：６０１８８８）升３﹒６％，三特索道（深：００２１５９）拉漲

２﹒６％，天目湖（滬：６０３１３６）升１﹒７％。

民航股表現則平平，中國東航（滬：６００１１５）升０﹒６％，南方航空

（滬：６０００２９）升０﹒４％，中國國航（滬：６０１１１１）揚０﹒２％。（ｅｙ）

