《經濟通通訊社１６日專訊》內地新一波疫情繼續升溫，昨天（１５日）新增本土確診病例

突破兩萬宗達２００５９宗，按日再升１２﹒９％，續創４月２４日以來近七個月新高。北約成

員國波蘭境內遭遇導彈攻擊並造成２人死亡，引發對俄烏衝突升級的恐懼，據報涉事導彈有可能

是來自烏克蘭的防空導彈，令當地形勢更變不確定。

滬深股市全日觀望氣氛濃厚，數據拖累地產股，加上多個板塊回調，滬綜指全日偏弱，收跌

０﹒４５％，報３１１９﹒９８點，深成指跌１﹒０２％，創業板指跌１﹒１９％。

人民銀行進行７１０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日淨投放６３０億元

。兩市全日成交９４２７億元，按日減少約１１％，結束連續三個交易日突破１萬億元的趨勢。

人民幣兌一美元中間價今報７﹒０３６３，較上個交易日升５８點子，實現四連漲，續創９

月２６日以來逾七周新高，上個交易日報７﹒０４２１。



＊地產股領跌Ａ股，券商股回吐＊



國家統計局公布１０月份７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，新建商品住宅和二手

住宅銷售價格環比下降城市分別有５８個和６２個，比上月分別增加４個和１個。外媒測算當月

７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅繼續擴至１﹒６％，幅度續創２０１５年８月以

來最大，且為連續第六個月下跌，環比同跌０﹒３％，跌幅亦較上月的跌０﹒２％有所擴大。

樓市下行讓發展商流動性困局難解，加上港股多家同業大幅度折讓配股拖累股價，地產股逆

轉近日升勢急回，新城控股（滬：６０１１５５）瀉６﹒９％，招商蛇口（深：００１９７９）

跌３﹒４％，金地集團（滬：６００３８３）挫３﹒２％，標普稱金地來自合聯營合作夥伴的財

務傳染風險上升，同時應其要求撤銷主體信用評級；萬科Ａ（深：０００００２）跌３％，保利

發展（滬：６０００４８）挫２﹒８％。

中證監近日下發的１０份行政監管措施，劍指券商投行業務不合規。券商炒幾日即無力，成

交快速回落，光大證券（滬：６０１７８８）、哈投股份（滬：６００８６４）挫４﹒４％，國

金證券（滬：６００１０９）跌２﹒８％，廣發証券（深：０００７７６）、中信建投

（滬：６０１０６６）跌２﹒６％，方正證券（滬：６０１９０１）跌２﹒１％。



＊半導體憂封鎖升級，富士康急招工引關注＊



外電引述消息報道，蘋果準備從亞利桑那州在建的工廠為其設備採購晶片，可能是其合作夥

伴台積電的亞利桑那州工廠，該工廠計劃於２０２４年投產。另外，預計下月起美國對中國晶片

業進一步封鎖，包括長江存儲等廠商有可能被列入實體清單。

半導體股集體走低，文一科技（滬：６００５２０）瀉７﹒７％，德邦科技

（滬：６８８０３５）跌５﹒６％，晶豐明源（滬：６８８３６８）跌５﹒３％，大港股份

（深：００２０７７）、廣立微（深：３０１０９５）跌５％，江豐電子（深：３００６６６）

跌４﹒９％。

作為全國外貿出口額最高企業的鄭州富士康，近日來獲政府幫忙「捉壯丁」式招工，引發外

界關注。據《財聯社》從多位鄭州富士康合作勞務處獲悉，河南鄭州富士康產線作業員最新需求

人數為１０萬，現在報名人數已超７萬，仍有近３萬職位空缺，有勞務中介表示現在也接受省外

戶籍人員到富士康務工。此外，由於疫情衝擊鄭州廠出貨，摩根士丹利調降第四季度

ｉＰｈｏｎｅ系列出貨量，由原先預估的８５００萬部降至７９００萬部，降幅７﹒０６％。

鴻海今日在台灣股市無升跌，負責手機組裝業務的子公司富智康（０２０３８）在港股價跌

２﹒４％，至於負責智能製造、物聯網等業務的工業富聯（滬：６０１１３８）收跌０﹒６６％

。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８３４﹒３９ －０﹒８２

上證綜合指數 ３１１９﹒９８ －０﹒４５ ３８６９﹒９３

深證綜合指數 ２０３８﹒００ －０﹒７８ ５５５７﹒１４

上證Ｂ股指數 ２９１﹒１１ －０﹒５２ １﹒８１

深證Ｂ股指數 １１３６﹒９５ －０﹒１０ ０﹒６８

上證１８０指數 ８１５９﹒３２ －０﹒５９

上證３８０指數 ５８３６﹒４４ －０﹒６０

深證成份指數 １１２３５﹒５６ －１﹒０２

中小創新指數 ２４０５﹒９６ －０﹒６４

深圳創業板指數 ２４０２﹒９１ －１﹒１９

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