《經濟通通訊社１６日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒２７％，報８１８５﹒６２點，上

證３８０指數半日跌０﹒３６％，報５８５０﹒２１點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１８﹒２７億元，用１﹒７３億

元或０﹒３％。

國家統計局公布１０月份７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，新建商品住宅和二手

住宅銷售價格環比下降城市分別有５８個和６２個，比上月分別增加４個和１個。一二三線城市

的新樓和二手樓價格集體按月下跌，新城控股（滬：６０１１５５）瀉９﹒２％，金地集團

（滬：６００３８３）跌５﹒２％。

波蘭接近烏克蘭邊境遭受疑似俄羅斯導彈襲擊，但克里姆林宮否認發動襲擊，若確認導彈來

自俄羅斯有可能觸發北約集體防衛權，令戰事規模升級。軍工股有炒作，航亞科技

（滬：６８８５１０）升４﹒８％，中無人機（滬：６８８２９７）升３﹒８％，煉石航空

（深：０００６９７）升逾３％。

據《彭博》引述消息報道，蘋果準備從亞利桑那州在建的工廠為其設備採購芯片，顯示蘋果

正削減對亞洲生產線的依賴。半導體股集體走低，瀾起科技（滬：６８８００８）跌２﹒４％，

海光信息（滬：６８８０４１）挫逾３％，三安光電（滬：６００７０３）跌１﹒８％，華潤微

（滬：６８８３９６）跌１﹒４％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

