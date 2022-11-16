《經濟通通訊社１６日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒５９％，報８１５９﹒３２點，

上證３８０指數收跌０﹒６％，報５８３６﹒４４點。

券商股走勢向下，中信證券（滬：６０００３０）跌１﹒９％，中信建投

（滬：６０１０６６）跌２﹒６％，中金公司（滬：６０１９９５）跌１﹒６％，國泰君安

（滬：６０１２１１）跌１﹒２％，招商證券（滬：６００９９９）跌１﹒３％，華泰證券

（滬：６０１６８８）跌０﹒８％，海通證券（滬：６００８３７）跌１﹒１％，東方證券

（滬：６００９５８）跌逾３％。

國家統計局公布１０月份７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，新建商品住宅和二手

住宅銷售價格環比下降城市分別有５８個和６２個，比上月分別增加４個和１個。一二三線城市

的新樓和二手樓價格集體按月下跌，新城控股（滬：６０１１５５）瀉９﹒２％，金地集團

（滬：６００３８３）跌５﹒２％。

美國總統拜登表示擊中波蘭的導彈不是來自俄羅斯後，俄烏戰爭避過升級危機。滬深軍工股

升幅收窄，航亞科技（滬：６８８５１０）升３﹒１％，中無人機（滬：６８８２９７）升

２﹒３％，亞星錨鏈（滬：６０１８９０）升３﹒３％，邁信林（滬：６８８６８５）升

１﹒８％，洪都航空（滬：６００３１６）升２﹒５％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

