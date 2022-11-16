《經濟通通訊社１６日專訊》深證成指半日跌０﹒５５％，報１１２８９﹒４６點，深證中

小創新指數半日跌０﹒５５％，報２４０８﹒１４點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２４﹒１６億元，賣盤超買盤，

淨流出４﹒１６億元。

國家文旅部發布通知，優化文化和旅遊行業防控工作，要求推動防控工作更加精準化。其中

跨省旅遊經營活動，不再與風險區實施聯動管理。旅遊股繼續造好，西域旅遊

（深：３００８５９）走高５﹒２％，嶺南控股（深：０００５２４）升０﹒８％，桂林旅遊

（深：０００９７８）升０﹒９％。

科技賽道ＡＩＧＣ有炒作，Ａ股相關板塊今日大漲，ＡＩＧＣ即「人工智能自動生成內容」

，被認為是繼專業生產內容（ＰＧＣ）、用戶生產內容（ＵＧＣ）之後的新型內容創作方式。

ＡＩＧＣ板塊大漲，視覺中國（深：０００６８１）、中科金財（深：００２６５７）升一成漲

停，萬興科技（深：３００６２４）升１３﹒２％。

衛健委澄清，目前未對成人高血壓診斷表組合進行調整，由專業機構、行業學協會、個人等

自行發布的指南、共識等，為專家的研究成果，不作為國家疾病診斷標準。高血壓概念股急跌，

醫療器械股怡和嘉業（深：３０１３６７）挫７﹒６％，可孚醫療（深：３０１０８７）插

８﹒４％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

