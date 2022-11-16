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AH股新聞

16/11/2022 15:19

《深股通》深成指收跌１﹒０２％，中小創新指跌０﹒６４％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》深證成指今日收跌１﹒０２％，報１１２３５﹒５６點，深證
中小創新指數收跌０﹒６４％，報２４０５﹒９６點。
　　新能源汽車股全日走弱，寧德時代（深：３００７５０）跌３﹒１％，比亞迪
（深：００２５９４）跌２﹒２％，匯川技術（深：３００１２４）跌逾１％，陽光電源
（深：３００２７４）跌２﹒６％，億緯鋰能（深：３０００１４）跌３﹒２％，恩捷股份
（深：００２８１２）跌２﹒８％，天齊鋰業（深：００２４６６）跌３﹒３％，贛鋒鋰業
（深：００２４６０）跌２﹒７％。
　　科技賽道ＡＩＧＣ有炒作，Ａ股相關板塊今日大漲，ＡＩＧＣ即「人工智能自動生成內容」
，被認為是繼專業生產內容（ＰＧＣ）、用戶生產內容（ＵＧＣ）之後的新型內容創作方式。
ＡＩＧＣ板塊大漲，視覺中國（深：０００６８１）、中科金財（深：００２６５７）升一成漲
停，萬興科技（深：３００６２４）升近１１％。
　　衛健委澄清，目前未對成人高血壓診斷表組合進行調整，由專業機構、行業學協會、個人等
自行發布的指南、共識等，為專家的研究成果，不作為國家疾病診斷標準。高血壓概念股急跌，
醫療器械股怡和嘉業（深：３０１３６７）瀉９﹒８％，可孚醫療（深：３０１０８７）插
７﹒４％。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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