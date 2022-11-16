《經濟通通訊社１６日專訊》上周國務院聯防聯控機制提出優化「防疫二十條」後，內地鬆

綁旅遊活動。國家文旅部發布通知，優化文化和旅遊行業防控工作，要求推動防控工作更加精準

化。其中跨省旅遊經營活動，不再與風險區實施聯動管理。跨省遊客須憑４８小時內核酸檢測陰

性證明，乘坐跨省交通工具，開展「落地檢」要求，積極引導遊客主動進行核酸檢測，推動防控

關口前移。

不過，通知要求繼續暫停旅行社和在線旅遊企業，經營出入境團隊旅遊及「機票＋酒店」業

務。暫不恢復陸地邊境口岸城市團隊旅遊業務。加大「一刀切」、層層加碼問題整治力度。制定

完善滯留遊客處置工作應急預案，科學組織遊客返程工作。

Ａ場旅遊股繼續造好，長白山（滬：６０３０９９）漲停，西域旅遊（深：３００８５９）

走高２﹒４％，嶺南控股（深：０００５２４）升１﹒７％，天目湖（滬：６０３１３６）升

１﹒２％，中國中免（滬：６０１８８８）揚１﹒１％，桂林旅遊（深：０００９７８）升

１﹒１％，雲南旅遊（深：００２０５９）升０﹒９％，華僑城Ａ（深：００００６９）彈

０﹒８％，宋城演藝（深：３００１４４）升０﹒３％。（ｊｔ）

