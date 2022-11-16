《經濟通通訊社１６日專訊》國慶節長假因素影響，國家外匯局昨日公布的數據顯示，１０

月銀行結售匯規模環比均出現較大幅度回落，其中結匯量較上月減少５１３億美元至１７０１億

美元；而受人民幣匯率持續貶值影響，銀行售匯較上月減少３１２億美元至１８２０億美元，由

此當月淨售匯規模為１１９億美元（含銀行自身淨售匯２億美元），為２０１９年６月以來最大

逆差規模。

根據結售匯數據計算，１０月結匯意願下降３個百分點至６５﹒３％，為四個月新低；而售

匯意願則上升３﹒５個百分點至７１﹒２％，為半年新高，結售匯意願差接近６個百分點，為

２０２０年６月以來最大。



＊遠期售匯規模大幅減少，提高風險準備金率見效＊



不過，好在人行９月底及時宣布上調遠購風險準備金；１０月遠期售匯簽約規模較上月大幅

減少５７１億美元至１２７億美元，至２０２０年９月以來新低；當月遠期售匯佔進口規模的比

重較上月回落２３﹒４個百分點至６％，亦創２６個月新低。數據凸顯遠期售匯２０％的風險準

備金政策的巨大成效。

人民幣９月開始加速下行，監管層不斷向市場喊話助穩市場預期，並很快宣布調降外匯存款

準備金２個百分點至６％，並在月末再度宣布將遠期售匯外匯風險準備金率調升至２０％。人行

還召開外匯自律機制電視會議，向市場傳遞明確的維穩訊號。

監管多措並舉情境下，１０月人民幣即期仍貶值２﹒８１％至７﹒２９８５，為連續第八個

月下跌，也是１９９４年匯率併軌以來最長連跌紀錄。（ｗｌ）

