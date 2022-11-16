《經濟通通訊社１６日專訊》為民營內房企業發債保駕護航的中債信用增進投資股份有限公

司（中債增），近期才為市場熟知。該公司最新於官網發布一份公告，稱發現近日有不法分子冒

用該公司名義進行虛假業務宣傳，招搖撞騙，此舉不僅損害投資者的利益，且嚴重侵犯公司的合

法權益。公司保留通過法律手段追究相關責任方法律責任的權利。

聲明指出，中債增註冊地與實際經營地為北京市。除北京市外，公司未在任何地區設立分支

機構，未授權任何機構以公司名義開展業務。聲明強調，涉及公司的所有信息均通過上述官方網

站和微信公眾號發布。除此之外，任何其它渠道發布的涉及公司信息均與該司無關。如有任何組

織或個人冒用公司名義宣傳並吸收社會資本或提供投資理財服務，均屬違法行為。

中債信用增進投資股份有限公司是中國首家專業債券信用增進機構。２００９年９月，由中

國銀行間市場交易商協會聯合中國石油天然氣集團有限公司、國網英大國際控股集團有限公司、

中國中化股份有限公司、北京國有資本運營管理有限公司、首鋼集團有限公司、中銀投資資產管

理有限公司共同發起成立。公司的設立滿足了內地發展直接債務融資工具、解決低信用級別發行

體特別是中小企業融資困境的市場需求。（ｗｌ）

