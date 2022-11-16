《經濟通通訊社１６日專訊》剛在期中選舉中贏得連任的共和黨參議員盧比奧（Ｍａｒｃｏ

Ｒｕｂｉｏ）和眾議員加拉格爾（Ｍｉｋｅ Ｇａｌｌａｇｈｅｒ）１０日在《華盛頓郵報》

上發表文章，給來自中國的社交媒體ＴｉｋＴｏｋ蓋上「間諜」標籤，稱美國將全面禁止這種「

潛在的間諜軟體」。在北京，外交部發言人毛寧今日回應表示，散布虛假信息，並以此為借口打

壓中方有關企業，已經成為美方的慣常做法。中方對此堅決反對，我們希望美方採取更加負責任

的方式，切實尊重和遵守公平開放和非歧視的國際規則。

美國的外國投資委員會早於２０２０年要求ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動剝離ＴｉｋＴｏｋ

，擔心美國用戶的數據可能被傳遞給中國政府，外國投資委員會與ＴｉｋＴｏｋ經已進行幾個月

的談判。早前，美國聯邦通信委員會（ＦＣＣ）共和黨成員Ｂｒｅｎｄａｎ Ｃａｒｒ亦曾稱，

ＴｉｋＴｏｋ在美國應該被禁止，認為其數據流向中國的可能性或損國家安全。

更值得關注的是，之前有消息傳出，中國官方入股快手（０１０２４）和抖音兩大短影音社

群平台。目前快手的兩大股東分別是北京華藝匯龍網絡科技有限公司（佔股９９％）、北京廣播

電視台（佔股１％）。外界擔心ＴｉｋＴｏｋ是否會受中國政府影響。（ｗｌ）

