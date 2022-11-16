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AH股新聞

16/11/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２﹒５５億元，買騰訊沽美團

　　《經濟通通訊社１６日專訊》昨日（１５日）恒指高開４６點，報１７６６５點。最高升
７３７點報１８３５６點，最低跌６７點報１７５５２點。恒指收報１８３４３點，升７２３點
或４﹒１１％。
　　北水全日淨流入２﹒５５億元，上日淨流出４０﹒９５億元。北水淨買入最多的個股依次是
騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）、碧桂園（０２００７）；淨賣出最多的
依次是美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）、新東方在綫（０１７９７）。
　　主板成交２０５０﹒８９億元增加０﹒１％。其中港股通成交６７２﹒７億元，佔總成交
３２﹒８％。
　　騰訊控股升１０﹒５１％報２８８元，北水淨買入８億元；香港交易所升５﹒９６％報
３０９﹒２元，北水淨買入４﹒５億元；碧桂園跌１﹒８４％報３﹒２元，北水淨買入３﹒８億
元。
　　美團升６﹒３３％報１６６﹒４元，北水淨賣出６﹒４億元；中國移動升０﹒７２％報
４９﹒３元，北水淨賣出１﹒７億元；新東方在綫跌０﹒７７％報３８﹒８元，北水淨賣出１億
元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　　７﹒９８
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　　４﹒４６
　　碧桂園　　　（０２００７）　　　　　　３﹒７９
　　中芯國際　　（００９８１）　　　　　　０﹒４４
　　三葉草生物　（０２１９７）　　　　　　０﹒３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－６﹒３５
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　－１﹒６７
　　新東方在綫　（０１７９７）　　　　　－０﹒９６
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　－０﹒４８
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－０﹒２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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