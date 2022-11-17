《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》北京經開區發布通知，提倡企業彈性辦公
，降低到崗率，減少聚集性風險；每日返崗人員要檢查２４小時核酸陰性證明方能進入工作場所
。
北京衛健委通報，１６日０時至２４時，北京新增１７２例本土確診病例和２６２例無症狀
感染者（含１１例無症狀感染者轉確診病例，其中１７９例已通報），涉及多區。３４７例隔離
觀察人員、７６例社會面篩查人員，無新增疑似病例；無新增境外輸入確診病例、疑似病例。
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17/11/2022 10:52
【新冠肺炎】北京經開區：倡企業彈性辦公，返崗要查２４小時核酸
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》北京經開區發布通知，提倡企業彈性辦公
，降低到崗率，減少聚集性風險；每日返崗人員要檢查２４小時核酸陰性證明方能進入工作場所
。
北京衛健委通報，１６日０時至２４時，北京新增１７２例本土確診病例和２６２例無症狀
感染者（含１１例無症狀感染者轉確診病例，其中１７９例已通報），涉及多區。３４７例隔離
觀察人員、７６例社會面篩查人員，無新增疑似病例；無新增境外輸入確診病例、疑似病例。
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