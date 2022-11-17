《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》商務部公布，以美元計算，１－１０月承

接服務外包合同額２３６０億美元，執行額１６２１億美元，同比分別增長１７﹒０％和

１５﹒６％。其中承接離岸服務外包合同額１３４８億美元，執行額９４８億美元，同比分別增

長１６﹒８％和１３﹒３％。

以人民幣計算，１－１０月，中國企業承接服務外包合同額１５３５３億元（人民幣．下同

），執行額１０５５５億元，同比分別增長１４﹒４％和１３﹒３％。其中，承接離岸服務外包

合同額８７５７億元，執行額６１７０億元，同比分別增長１４﹒６％和１１﹒１％。

從業務結構看，１－１０月，中國企業承接離岸信息技術外包（ＩＴＯ）、業務流程外包

（ＢＰＯ）和知識流程外包（ＫＰＯ）執行額分別為２６７９億元、１０２５億元和２４６５億

元，同比分別增長４﹒６％、１６﹒４％和１６﹒７％。



＊首十月承接美國外包執行額增１０﹒５％＊



從區域布局看，１－１０月，全國３７個服務外包示範城市總計承接離岸服務外包合同額

７８４６億元，執行額５５５３億元，同比分別增長１５﹒３％和１１％，分別佔全國總額的

８９﹒６％和９０﹒０％。長三角地區承接離岸服務外包合同額４２２８億元，執行額３１６５

億元，同比分別增長１７﹒６％和１４﹒７％，分別佔全國總額的４８﹒３％和５１﹒３％。

從國際市場看，１－１０月，中國承接美國、中國香港、歐盟離岸服務外包執行額分別為

１３６２億元、１２２５億元和８０５億元，同比分別增長１０﹒５％、１８﹒７％和

１９﹒６％，合計佔離岸服務外包執行額的５５％。中國承接ＲＣＥＰ成員國離岸服務外包執行

額１４６３億元，同比增長７﹒５％，合計佔離岸服務外包執行額的２３﹒７％。

從企業性質看，１－１０月，民營企業承接離岸服務外包執行額１８９５億元，佔全國

３０﹒７％，同比增長２６﹒２％，比全國平均增速高出１５﹒１個百分點。外商投資企業承接

離岸服務外包執行額２７５４億元，佔全國４４﹒６％，同比增長１１﹒２％。

