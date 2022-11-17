《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國務院總理李克強近日出席東亞合作領導

人系列會議，並對柬埔寨進行正式訪問，對於中國與東盟之間達成的經貿合作成果，商務部新聞

發言人束玨婷表示，在第２５次中國－東盟（１０＋１）領導人會議上，總理李克強與東盟國家

領導人共同宣布啟動中國－東盟自貿區３﹒０版談判。雙方將圍繞共同感興趣的領域展開談判，

包括數字經濟、綠色經濟、供應鏈互聯互通、競爭、消費者保護和中小微企業等，使中國－東盟

自貿區更好地服務企業、面向未來、應對全球性挑戰。在東盟與中日韓（１０＋３）領導人會議

上，與會國家領導人積極評價ＲＣＥＰ生效實施的重要意義，號召各方共同高水平履行協定義務

，更大程度釋放協定紅利。中方已宣布為ＲＣＥＰ經濟技術合作提供１００萬美元捐款，未來還

將繼續幫助有需要的東盟成員提升協定實施能力。中方還積極推動各方支持香港地區作為首批新

成員加入ＲＣＥＰ。

她指出，中方與東盟方通過中國－東盟經貿部長會議機制，共同發表了《關於進一步深化中

國－東盟經貿合作的工作計劃》、《中國－東盟經貿部長關於疫後經濟復甦合作的聯合聲明》等

一系列經貿合作文件。在《關於加強中國－東盟共同的可持續發展聯合聲明》等文件中也充分肯

定了雙方經貿合作成果，發出了推進區域經濟一體化的積極訊號。

下一步，中方將與東盟方共同高質量實施好ＲＣＥＰ協定，把握數字經濟和綠色經濟機遇，

推動中國－東盟自貿區３﹒０版建設，與更多東盟國家共建國際陸海貿易新通道，促進更多東盟

國家優質產品進入中國大市場，不斷擴大雙方利益交匯，推動構建更為緊密的中國－東盟命運共

同體。

