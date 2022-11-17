《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》上海樂高樂園度假區周邊配套項目集中開
工儀式今日舉行。根據規劃，上海樂高樂園度假區配套商業街呈南北帶狀，項目佔地面積約
８﹒１５公頃，地上建設內容包括２﹒３５萬立方米品牌精品酒店、３﹒１９萬立方米商業綜合
體、４﹒２萬立方米商業街區。該項目由新金山投控集團和金山城投集團共同投資建設，計劃於
２０２４年與上海樂高樂園同步建成開業。
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17/11/2022 13:49
《駐滬專電》上海樂高樂園配套商業街項目計劃２０２４年建成
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》上海樂高樂園度假區周邊配套項目集中開
工儀式今日舉行。根據規劃，上海樂高樂園度假區配套商業街呈南北帶狀，項目佔地面積約
８﹒１５公頃，地上建設內容包括２﹒３５萬立方米品牌精品酒店、３﹒１９萬立方米商業綜合
體、４﹒２萬立方米商業街區。該項目由新金山投控集團和金山城投集團共同投資建設，計劃於
２０２４年與上海樂高樂園同步建成開業。
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