《經濟通通訊社１７日專訊》今日恒指低開１８４點，報１８０７１點。最高跌３５點報
１８２２０點，最低跌５４４點報１７７１１點。恒指收報１８０４５點，跌２１０點或
１﹒１５％。
北水全日淨流入５１﹒７８億元，增加１９﹒４％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、盈富基金（０２８００）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次是美團
（０３６９０）、碧桂園服務（０６０９８）、中國神華（０１０８８）。
主板成交１５２５﹒６３億元減少１２％。其中港股通成交５０８﹒１億元，佔總成交
３３﹒３％。
＊花旗調高騰訊目標價至４１３元＊
花旗發表報告指，騰訊在經歷了四個季度的利潤按年倒退後，今年第三季利潤按年回復增長
至１﹒６％，按季亦增長１５％至３２３億元，這歸因於通過減少銷售及市場推廣開支（Ｓ＆
Ｍ）、專注於高品質商業服務、降低每次視頻觀看的營運成本，以來穩定盈利。
展望未來，宏觀經濟不確定性仍然存在逆風，但通過視頻號帳戶貨幣化的快速增長，成功推
出少數國際遊戲以及ＳａａＳ解決方案訂閱等，公司通過提高盈利能力，以實現可持續的轉速增
長樂觀。
花旗將騰訊目標價由４００元上調至４１３元，評級買入。
騰訊控股跌０﹒８２％報２９２元，北水淨買入２８﹒７億元；盈富基金跌１﹒１４％報
１８﹒１５元，北水淨買入２３﹒５億元；快手升１﹒５２％報５３﹒６元，北水淨買入２﹒９
億元。
美團跌５﹒７３％報１５３元，北水淨賣出１１﹒６億元；碧桂園服務升４﹒０７％報
１７﹒８８元，北水淨賣出８４００萬元；中國神華跌２﹒４４％報２２元，北水淨賣出
８３００萬元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ２８﹒６９
盈富基金 （０２８００） ２３﹒５１
快手 （０１０２４） ２﹒９０
中國海洋石油 （００８８３） ２﹒２１
藥明生物 （０２２６９） ２﹒１７
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －１１﹒６０
碧桂園服務 （０６０９８） －０﹒８４
中國神華 （０１０８８） －０﹒８３
中芯國際 （００９８１） －０﹒７０
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