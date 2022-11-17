《經濟通通訊社１７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
習近平繼續出席二十國集團領導人峰會
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
當地時間１１月１６日，二十國集團領導人第十七次峰會在印尼峇里島繼續舉行。國家主席習近
平出席並發言稱，要堅持多邊主義，加強國際合作。合力營造開放、包容、公平、公正、非歧視
的數字經濟發展環境。
人行：加大穩健貨幣政策實施力度
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行１６日發布的三季度貨幣政策執行報告指，要加大穩健貨幣政策實施力度，搞好跨周期調節
，兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，堅持不搞「大水漫灌」，不超
發貨幣。
政策顯效，經濟增速有望加快
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
發改委新聞發言人孟瑋１６日在新聞發布會上表示，展望全年，經濟增速有望進一步加快。一系
列舉措將在四季度集中顯效，工業增長動力、投資信心將繼續增強，而優化疫情防控２０條措施
的發布有利於進一步暢通經濟循環。
《上海證券報》
習近平繼續出席二十國集團領導人峰會
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
當地時間１１月１６日，二十國集團領導人第十七次峰會在印尼峇里島繼續舉行。國家主席習近
平出席並發言稱，要堅持多邊主義，加強國際合作。合力營造開放、包容、公平、公正、非歧視
的數字經濟發展環境。
抓住時間窗口，推動經濟進一步回穩向上
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
發改委新聞發言人孟瑋１６日在例行新聞發布會上表示，１０月中國經濟經受住了國內外多重超
預期因素的影響，持續保持恢復態勢。經濟大省等重點地區經濟正在加快回穩發展。下一步要抓
住時間窗口，推動經濟進一步回穩向上。
加大穩健貨幣政策實施力度
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行１６日發布三季度中國貨幣政策執行報告，明確了下一階段貨幣政策的主要思路。報告提出
，要加大穩健貨幣政策實施力度，兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡
，堅持不超發貨幣。
《證券時報》
習近平繼續出席二十國集團領導人峰會
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
當地時間１１月１６日，二十國集團領導人第十七次峰會在印尼峇里島繼續舉行。國家主席習近
平出席並發言稱，要堅持多邊主義，加強國際合作。合力營造開放、包容、公平、公正、非歧視
的數字經濟發展環境。
發改委：全年經濟增速有望進一步加快
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
發改委１６日舉行１１月份新聞發布會，發改委新聞發言人孟瑋指出，展望全年，中國經濟增速
有望進一步加快，回穩向好基礎將不斷得到鞏固。
加大穩健貨幣政策實施力度，警惕未來通脹反彈壓力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行１６日發布《２０２２年第三季度中國貨幣政策執行報告》，提出下一階段人行將著力穩就
業穩物價，發揮有效投資的關鍵作用，鞏固和拓展經濟回穩向上態勢，推動經濟實現質的有效提
升和量的合理增長。（ｌｃ）
【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！► 立即觀看