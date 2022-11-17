《經濟通通訊社１７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平繼續出席二十國集團領導人峰會

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當地時間１１月１６日，二十國集團領導人第十七次峰會在印尼峇里島繼續舉行。國家主席習近

平出席並發言稱，要堅持多邊主義，加強國際合作。合力營造開放、包容、公平、公正、非歧視

的數字經濟發展環境。



人行：加大穩健貨幣政策實施力度

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人行１６日發布的三季度貨幣政策執行報告指，要加大穩健貨幣政策實施力度，搞好跨周期調節

，兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，堅持不搞「大水漫灌」，不超

發貨幣。



政策顯效，經濟增速有望加快

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發改委新聞發言人孟瑋１６日在新聞發布會上表示，展望全年，經濟增速有望進一步加快。一系

列舉措將在四季度集中顯效，工業增長動力、投資信心將繼續增強，而優化疫情防控２０條措施

的發布有利於進一步暢通經濟循環。





《上海證券報》



習近平繼續出席二十國集團領導人峰會

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當地時間１１月１６日，二十國集團領導人第十七次峰會在印尼峇里島繼續舉行。國家主席習近

平出席並發言稱，要堅持多邊主義，加強國際合作。合力營造開放、包容、公平、公正、非歧視

的數字經濟發展環境。



抓住時間窗口，推動經濟進一步回穩向上

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發改委新聞發言人孟瑋１６日在例行新聞發布會上表示，１０月中國經濟經受住了國內外多重超

預期因素的影響，持續保持恢復態勢。經濟大省等重點地區經濟正在加快回穩發展。下一步要抓

住時間窗口，推動經濟進一步回穩向上。



加大穩健貨幣政策實施力度

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人行１６日發布三季度中國貨幣政策執行報告，明確了下一階段貨幣政策的主要思路。報告提出

，要加大穩健貨幣政策實施力度，兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡

，堅持不超發貨幣。





《證券時報》



習近平繼續出席二十國集團領導人峰會

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當地時間１１月１６日，二十國集團領導人第十七次峰會在印尼峇里島繼續舉行。國家主席習近

平出席並發言稱，要堅持多邊主義，加強國際合作。合力營造開放、包容、公平、公正、非歧視

的數字經濟發展環境。



發改委：全年經濟增速有望進一步加快

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發改委１６日舉行１１月份新聞發布會，發改委新聞發言人孟瑋指出，展望全年，中國經濟增速

有望進一步加快，回穩向好基礎將不斷得到鞏固。



加大穩健貨幣政策實施力度，警惕未來通脹反彈壓力

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人行１６日發布《２０２２年第三季度中國貨幣政策執行報告》，提出下一階段人行將著力穩就

業穩物價，發揮有效投資的關鍵作用，鞏固和拓展經濟回穩向上態勢，推動經濟實現質的有效提

升和量的合理增長。（ｌｃ）

