《神州經脈》內地本土確診及無症狀感染新冠病毒個案按日再升１５％至２﹒３萬宗，創４

月２２日以來新高，官媒《人民日報》以署名「仲音」的專欄文章力撐動態清零政策。市場早段

見震盪，少量外資流出，滬綜指一度挫１％失守三千一，惟午後多個信息科技概念拉漲，陸股通

恢復流入，滬指全日跌幅收窄至０﹒１５％，報３１１５﹒４３點，深成指軟０﹒１３％，創業

板指跌０﹒７１％。

陸股通淨流入１４億元（人民幣．下同），兩市全日成交９１３１億元，按日減少３﹒１％

。

人行發布第三季度貨幣政策報告，特別提到通脹風險，稱高度重視未來通脹升溫的潛在可能

性，特別是需求側的變化，要不斷做好國內糧食穩產增產、能源市場平穩運行的有利條件，做好

妥善應對，保持物價水平基本穩定。人行表示要加大穩健貨幣政策實施力度，綜合運用多種貨幣

政策工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模合理增長，為鞏固經濟回穩向

上態勢、做好年末經濟工作提供適宜的流動性環境。

中央經濟工作會議預定１２月中召開，這是中共二十大召開後的第一個全國性會議，將部署

明年經濟工作。據《路透》引述中國政府顧問表示，他們將建議將明年的經濟增長目標定在

４﹒５％至５﹒５％。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 商務部公布，２０２２年１－１０月，全國實際使用外資金額１０８９８﹒６億元人民幣

，按可比口徑同比增長１４﹒４％，折合１６８３﹒４億美元，增長１７﹒４％，增速較１－９

月繼續放緩１﹒５個百分點。從行業看，服務業實際使用外資金額７９８８﹒４億元人民幣，增

長４﹒８％。高技術產業實際使用外資增長３１﹒７％，其中高技術製造業增長５７﹒２％，高

技術服務業增長２５％。１－１０月，中國對外非金融類直接投資６２７４億元人民幣，同比增

長１０﹒３％（折合９４３﹒６億美元，同比增長７﹒３％）。商務部同時公布，以美元計算，

１－１０月承接服務外包合同額２３６０億美元，執行額１６２１億美元，同比分別增長

１７﹒０％和１５﹒６％。對於近期中國對美國出口增速下行明顯，商務部發言人束玨婷表示，

今年１－１０月，中美雙邊貨物貿易額６３９８﹒３億美元，同比增長５﹒１％，其中對美出口

增長６﹒６％。中美經濟高度互補、深度互融，雙邊經貿合作健康穩定發展有利於中美兩國，有

利於整個世界。雙方應共同努力，為經貿合作創造氛圍和條件。



２﹒ 英國政府１６日下令，以國家安全為由，要求一家中國國有企業出售對英國最大芯片廠的

大部分股權。中國半導體企業聞泰科技（滬：６００７４５）旗下的安世半導體

（Ｎｅｘｐｅｒｉａ）去年７月以６３００萬英鎊收購英國最大芯片廠，英國政府引用今年初通

過的《國家安全和投資法》，對交易進行審查，認為在收購案之後工廠的半導體技術發展，可能

會削弱英國，因此下令安世半導體出售８６％股權，令公司持股量回到收購前的１４％。此外，

中國國家主席習近平早前與荷蘭首相呂特（Ｍａｒｋ Ｒｕｔｔｅ）在印尼峇里２０國集團

（Ｇ２０）會議期間舉行了雙邊會談，敦促荷蘭不要將經貿問題政治化，維護全球產業鏈供應鏈

穩定。最新消息是，習近平邀請呂特明年到訪北京。根據荷蘭統計局ＣＢＳ的數據，中國是荷蘭

第二大貿易夥伴，僅次于德國。荷蘭最大的企業ＡＳＭＬ，２０２１年向中國客戶銷售的半導體

設備超過２０億歐元（２１億美元）。



３﹒ 內地新冠疫情繼續蔓延，昨日（１６日）新增本土確診及無症狀感染合計２３１３２宗，

按日再升１５﹒３％，連兩日破２萬例，同時創４月２２日以來新高。一線城市廣州的新冠本土

疫情形勢更趨嚴峻。廣東省衛健委通報，廣州１６日新增本土確診病例２７５例，新增無症狀感

染者８４８６例，合計實際新增陽性８７６１例，較前一日的６２９６例續增近四成。廣州海珠

區官微發布，決定將１１月１３日發布的《海珠區關於繼續強化部分區域疫情防控措施的通告》

延續實施至１１月１９日２４時。此外，廣州市荔灣區亦決定自１１月１７日零時起，在全域加

強社會面管理。上海衛健委通報，昨日上海新增本土新冠確診病例２例和無症狀感染者１１例，

均在隔離管控中發現。官媒《人民日報》發表署名「仲音」的專欄文章，稱正因為始終堅持動態

清零，才保證了極低的發病率和病亡率。單從發病率和病亡率兩個指標看，中國人受到疫情的影

響是全球最小的。文章指，寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康

受到傷害，尤其是要保護好老人、孩子。



４﹒ 俄烏戰爭升級危機暫緩，美元周三（１６日）走低，歐元和英鎊等歐洲主要貨幣上揚。紐

約尾盤美匯指數回落至１０６﹒２８。人民幣中間價止步四連揚，暫時脫離一個月半高位；即期

匯率（ＣＮＹ）今早低開１１３點子，全日瀉４８２點，收報７﹒１２９１，兩日累挫逾９００

點，收盤價創１１月１０日以來一周低。交易員稱，隔夜公布的美國零售銷售數據強勁加上美聯

儲官員鷹派發言，市場料繼續博弈美聯儲加息前景，美匯小幅走高，而且國內疫情持續蔓延也拖

累人民幣走勢。興業研究最新觀點認為，本輪美元兌人民幣趨勢上行尚未見頂，但隨著人民幣相

對美元指數均衡乃至進入低估區域，行情流暢度下降。美國財政部報告顯示，中國９月減持

３８２億美元美國國債，在連續兩個月小幅增持後重啟拋售，９月持有規模降至９３３６億美元

，為２０１０年６月以來最低水平，且是連續五個月持有量低於１萬億美元。此外，人行發布三

季度報告表示，人民幣具有堅實基礎，繼續在合理均衡水平上保持基本穩定，並重申了堅決平抑

人民幣匯率大起大落的立場。



５﹒ 近期全國多地出現疫情，廣東等外貿重鎮較為嚴重，料對四季度中國外貿帶來影響，商務

部新聞發言人束玨婷表示，今年前１０個月，中國外貿總體穩中有進，進出口總額、出口總額、

進口總額均為歷史同期新高。近幾個月來，受外需走弱、地緣政治、疫情散發等因素影響，月度

進出口增速有所放緩，這與全球經濟和貿易總體走勢基本一致。進入四季度，外部環境更加復雜

嚴峻，不確定不穩定因素增多，外需不足成為突出挑戰，同時去年底高基數影響逐步顯現，外貿

進出口將進一步承壓。束玨婷又指，應當看到，中國外貿發展仍然具備有力支撐，外貿產業基礎

良好，企業履約、創新能力不斷增強，穩外貿政策效應持續釋放，國際航班班次明顯增多，四季

度外貿運行將繼續保持在合理區間。



６﹒ 中國債券市場出現逾兩年來最嚴重的大跌，促使投資者大量贖回配置固定收益類資產的銀

行理財產品，據外電引述知情人士透露，至少有５家銀行應監管部門要求，在過去幾天中向人行

和銀保監報送了流動性狀況和潛在風險，以及針對投資者大額贖回理財產品的應對舉措。報道引

述一位來自監管方面的知情人士稱，近期流動性狀況會保持平穩。今日的公開市場操作並顯示，

人行加大了投放資金的力度。人民銀行今日進行１３２０億元７天期逆回購今日淨投放１２３０

億元，本周四天已累放水２０９０億元。內地疫情持續下的防控、房地產領域密集出台新政，疊

加持續邊際趨緊的資金面，中國債券市場大跌，短短幾個交易日的累計跌幅驚人。而近期理財產

品出現淨值回撤，主要就是因為理財產品投資的是債券市場。中銀理財、中郵理財、興銀理財、

民生理財等多家理財公司已紛紛公開發聲，呼籲投資者保持冷靜，並安撫投資者稱對債市影響可

控。



７﹒ 最高人民法院今日舉行加強反壟斷和反不正當競爭司法新聞發布會。最高法知識產權法庭

副庭長朱理稱，新的反壟斷民事訴訟司法解釋公開徵求意見稿將在近日公布。他介紹，２０２２

年６月２４日新修改的反壟斷法通過後，為適應反壟斷法的修改，最高法加快了新的反壟斷民事

訴訟司法解釋的制定。新司法解釋稿將根據修改後反壟斷法的規定和數字經濟等新業態發展狀況

，重點新增有關反壟斷實體審查判斷標準和互聯網平台行為規制內容。最高人民法院知識產權法

庭副庭長郃中林表示，加強對平台經濟、核心技術、醫藥通信等重點領域和關鍵環節的司法力度

，嚴厲打擊壟斷協議行為，有力制止濫用市場支配地位行為，遏制濫用行政權力排除、限制競爭

行為，消除市場封鎖，推進建設全國統一大市場，營造有利於科技創新和公平競爭的良好環境。

最高人民法院民事審判第三庭庭長林廣海表示，要進一步加強反不正當競爭司法審判工作，維護

有利於創新發展的公平競爭市場環境。



８﹒ 國際房地產顧問高力國際周四發表的報告稱，上半年亞太區主要房地產市場在高通脹及利

率上揚下投資氣氛受壓，但隨著多國放寬旅遊及防疫限制，支持市場交投。其中，中國主要市場

於第三季錄得房地產交易額４７﹒９億美元，大部分來自商業房地產。在內地主要市場中，上海

于第三季的交易額佔比最大，達３５﹒３億美元；其次為華南的深圳與廣州，錄得交易額

６﹒１６億美元；至於北京則以５﹒７７億美元的交易額居第三位。高力全球資本市場董事

Ｃｈｒｉｓ Ｐｉｌｇｒｉｍ稱，根據目前的市場狀況，仍然看到整個亞太地區的長期投資機會

。此外，據內媒引述中指研究院數據指，截至昨日（１６日），內地房地產債務展期規模已達

１５０５億元，涉及相關房企４０家，此外約有１７家企業計劃推出債務重組方案。至於上海票

據交易所信息顯示，前三季度累計有３６家房企美元債違約，較２０２１年全年增加２４家，涉

券規模５５０億美元，較２０２１年全年增加３６８億美元，上月以來再有多家房企接到債權人

清盤呈請。據《路透》引述知情人士表示，中國恒大（０３３３３）計劃用境內資產作為籌碼，

爭取境外債權人批准債務重組方案。



９﹒ 新西蘭政府發言人周四表示，新西蘭總理阿德恩預計將於周五（１８日）在亞太經合組織

（ＡＰＥＣ）會議期間與中國國家主席習近平會晤。該發言人稱，此次會晤「目前已經得到確認

」。這將是雙方２０１９年以來的首次會面，他們曾在２０２１年通過電話交談。另據《新華社

》今午報道，習近平今天上午結束２０國集團（Ｇ２０）會議後離開印尼峇里，赴泰國曼谷出席

亞太經合組織（ＡＰＥＣ）領導人非正式會議並對泰國行訪問。此外，習近平周二（１５日）在

印尼峇里出席二十國集團峰會期間，與加拿大總理杜魯多進行非正式會談約１０分鐘，是兩人超

過三年來首次會面。兩人隔天再度碰面時，習近平當面批評杜魯多向傳媒透露兩人早前的談話內

容。杜魯多在雙方首次會面後透露，加國對中國在當地的「干預活動」表達關切，包括加拿大

２０１９年選舉。在北京，外交部發言人毛寧在例行記者會上回應此事稱，談話很正常，不認為

這是一種威脅，雙方各自表達立場。外交部並指，中方從不干涉他國的國內事務，只要是在平等

的基礎上舉行，中方都支持坦誠交流。發言人重申，造成當前中加關係現狀的責任在於加方。



１０﹒ 經歷一系列強監管後，遊戲行業終迎暖風，官媒人民網發布《人民財評：深度挖掘電子

遊戲產業價值機不可失》一文，指電子遊戲早已擺脫娛樂產品的單一屬性，已成為對一個國家產

業布局、科技創新具有重要意義的行業。除此之外，騰訊首席戰略官Ｊａｍｅｓ

Ｍｉｔｃｈｅｌｌ安撫投資者，表示相信其下一個大型遊戲將很快獲得批准發布。指騰訊將受益

於新的遊戲版號和經濟走強的大環境，實現營收顯著且可持續地加速增長。預計未來將相對快地

發放更多商業遊戲的遊戲版號。此外，美國電子遊戲開發商暴雪娛樂１６日發布聲明稱，由於沒

有達成符合暴雪運營原則和對玩家及員工承諾的續約協議，公司同網易（０９９９９）的現有授

權協議在２０２３年１月２３日到期，將暫停在中國內地的大部分暴雪遊戲服務。網易方面表示

，公司一直在盡最大努力和動視暴雪談判，希望推進續約。經過長時間的談判，仍然無法就一些

合作的關鍵性條款與動視暴雪達成一致。（ｗｌ）

