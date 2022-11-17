《經濟通通訊社１７日專訊》據天眼查，由億緯鋰能（深：３０００１４）、紫金礦業
（０２８９９）（滬：６０１８９９）關聯公司紫金鋰業（海南）有限公司、山東瑞福鋰業有限
公司共同持股的湖南皓揚鋰業有限公司成立。該公司註冊資本３億元（人民幣．下同），經營範
圍包含電池製造；電子專用材料製造；非金屬礦物製品製造；新型金屬功能材料銷售等。
兩公司Ａ股早段均跌，億緯鋰能跌３﹒７％，報８３﹒４元；紫金礦業Ａ跌１﹒６％，報
９﹒８元。（ｄｗ）
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17/11/2022 11:15
《Ａ股焦點》億緯鋰能紫金礦業組鋰業公司註冊資本３億，Ａ股均跌
《經濟通通訊社１７日專訊》據天眼查，由億緯鋰能（深：３０００１４）、紫金礦業
（０２８９９）（滬：６０１８９９）關聯公司紫金鋰業（海南）有限公司、山東瑞福鋰業有限
公司共同持股的湖南皓揚鋰業有限公司成立。該公司註冊資本３億元（人民幣．下同），經營範
圍包含電池製造；電子專用材料製造；非金屬礦物製品製造；新型金屬功能材料銷售等。
兩公司Ａ股早段均跌，億緯鋰能跌３﹒７％，報８３﹒４元；紫金礦業Ａ跌１﹒６％，報
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