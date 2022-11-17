《經濟通通訊社１７日專訊》榮耀脫離華為兩周年，榮耀的供應商、ＯＬＥＤ面板龍頭京東

方（深：０００７２５）１６日入股榮耀。

行業人士對內媒表示，以往手機廠商入股面板企業的案例並不少見，比如小米戰略入股

ＴＣＬ集團，主要目的在於爭取更多供應鏈端的話語權，但面板廠商入股手機公司卻非常少見。

有分析指，京東方入股榮耀，融合將有利擴大京東方的ＯＬＥＤ面板出海口，也有利榮耀確保面

板資源供應。

京東方Ａ（深：０００７２５）早段跌１﹒０９％，報３﹒６４元人民幣。

除京東方外，同時參與此次榮耀戰略融資的還有中金祺智、綜改共贏、國信資本、Ｒｏｓｙ

Ｆａｂｌｅ Ａｓｉａ Ｌ﹒Ｐ﹒ 及深圳市寶安區投資管理集團有限公司。當中不乏國資背

景，綜改共贏背後是中國國新基金管理有限公司，深圳市寶安區投資管理集團則由深圳市寶安區

國有資產監督管理局１００％控股。

榮耀回應該消息指，目前公司收入、利潤及經營性現金流穩健增長，多元化股權結構一直是

榮耀堅持的發展原則，榮耀也一直堅持開放、協同的原則，致力於聯合產業鏈合作伙伴，為用戶

帶來產品創新和體驗躍遷，更好服務全球消費者。（ｄｗ）

