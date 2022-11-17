《經濟通通訊社１７日專訊》經歷一系列強監管後，遊戲行業終迎暖風，官媒人民網發布《

人民財評：深度挖掘電子遊戲產業價值機不可失》一文，指電子遊戲早已擺脫娛樂產品的單一屬

性，已成為對一個國家產業布局、科技創新具有重要意義的行業。

除此之外，騰訊首席戰略官Ｊａｍｅｓ Ｍｉｔｃｈｅｌｌ安撫投資者，表示相信其下一個

大型遊戲將很快獲得批准發布。指騰訊將受益於新的遊戲版號和經濟走強的大環境，實現營收顯

著且可持續地加速增長。預計未來將相對快地發放更多商業遊戲的遊戲版號。

中信證券認為，人民網評論給予中國遊戲產業較高認可，政策有望趨於穩定。目前遊戲公司

估值處於低位，在遊戲政策企穩回暖和業績相對穩健的催化下，遊戲行業估值中樞有望回升。堅

持優質內容向遊戲和降低遊戲成癮性戰略、加強未成年人保護、鼓勵出海將成為遊戲行業未來長

期發展路徑。

Ａ股遊戲板塊集體造好，浙數文化（滬：６００６３３）漲停，遊族網路

（深：００２１７４）、吉比特（滬：６０３４４４）飆超過９％，三七互娛

（深：００２５５５）漲７﹒５％，中青寶（深：３０００５２）、完美世界

（深：００２６２４）揚４﹒５％，巨人網絡（深：００２５５８）升２﹒８％。（ｄｗ）

