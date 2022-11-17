《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》人行１６日發布《２０２２年第三季度中
國貨幣政策執行報告》提出，下一階段人行將著力穩就業穩物價，發揮有效投資的關鍵作用，鞏
固和拓展經濟回穩向上態勢，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。
＊保持貨幣供應量和社會融資規模合理增長＊
對於下一階段的貨幣政策，報告提出，加大穩健貨幣政策實施力度。綜合運用多種貨幣政策
工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模合理增長，為鞏固經濟回穩向上態
勢、做好年末經濟工作提供適宜的流動性環境。
報告稱，將密切關注國內國外經濟金融形勢和主要央行貨幣政策變化，加強對流動性供求形
勢和金融市場變化的分析監測，靈活開展公開市場操作，進一步提高操作的前瞻性、靈活性和有
效性，穩定市場預期，把握好內、外部均衡。
＊保持物價水平、人民幣匯率基本穩定＊
報告指，當前外部環境更趨複雜嚴峻，海外通脹高位運行，全球經濟下行風險加大，高度重
視未來通脹升溫的潛在可能性，特別是需求側的變化，要不斷做好國內糧食穩產增產、能源市場
平穩運行的有利條件，做好妥善應對，保持物價水平基本穩定。
人行表示，要加大穩健貨幣政策實施力度，搞好跨周期調節，兼顧短期和長期、經濟增長和
物價穩定、內部均衡和外部均衡，堅持不搞大水漫灌，不超發貨幣，為實體經濟提供更有力、更
高質量的支持。
人行又指，要堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，
堅持市場在匯率形成中起決定性作用，加強預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本
穩定。
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