《經濟通通訊社１７日專訊》國內債市近期大跌，令債券基金整體遭遇較大回撤，個別基金

兩天跌去三個月漲幅，多家公司債基遭淨贖回。與此同時，以債券資產為配置大頭的銀行理財也

觸發了大額贖回。《券商中國》引述上海一家百億私募的債券基金經理表示，該公司近期多個產

品遭遇了單日超過０﹒１５％以上的回撤，這個回撤幅度對於很多年化收益率只有５％左右的債

券基金來說已經非常嚴重。

債市下跌還導致了銀行理財淨值的劇烈波動，造成了投資人恐慌，不少投資人集中贖回產品

。據報道，昨日至少有兩家銀行由於贖回客戶太多，已觸碰贖回上限而中止贖回。

Ｗｉｎｄ數據顯示，１１月１４日，全市場中長期純債基金平均跌幅達到０﹒２９％。１１

月１５日，再度下跌０﹒０９％。而銀行理財方面，截至１１月１５日，全市場３﹒４萬隻銀行

理財中，共有１７７６隻產品的淨值跌至１以下。



＊經濟預期改善，市場偏好轉向權益資產＊



數據顯示，昨日（１６日）國內１０年國債收益率上行至２﹒８６％，３年國債收益率上行

至２﹒４９％，國債期貨１０年期主力合約下跌０﹒２７％，５年期下跌０﹒３１％。至此，債

券市場已經連續５個交易日下跌。

對於債市為何連跌，有市場人士認為，此前債市透支了經濟衰退和經濟下行的預期，但是最

近一系列積極政策的出台，比如防疫政策優化及房地產利好等，令市場對於未來的經濟預期逐步

改善和修復，市場風險偏好也在提升，一些投資者將債基、銀行理財，轉換到了更有想像空間的

權益資產。而流動性方面，此前市場也押注人行會繼續降息降準，但是近期人行操作非常穩健，

導致市場對於降息降準的預期落空。

面對債市調整，中銀理財、中郵理財、興銀理財、民生理財等多家理財子公司紛紛回應稱，

市場繼續調整壓力有限，將盡最大努力追求回撤控制，投資者無需過於悲觀。（ｌｃ）

