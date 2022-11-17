《經濟通通訊社１７日專訊》近期中國債券市場回調，銀行理財產品淨值回撤明顯，有理財

產品在昨日觸發大額贖回。據內媒報道，招銀（０３９６８）（滬：６０００３６）理財一款短

債類理財產品昨日（１６日）因巨額贖回而觸碰巨額贖回上限，一度暫停贖回。

招銀理財招睿活錢管家添金２號產品是招銀理財發行的一款Ｒ２中低風險產品，無權益倉位

，主投債券。該產品淨值在近期出現回撤，１１月１５日該產品淨值為１﹒００７１，較１１月

１月的淨值為１﹒００８４，半月內回撤０﹒１３％。而該款產品並非個例，數據顯示，銀行理

財產品在近期普遍回撤明顯，分析人士預計上述觸碰巨額贖回上限的情況在未來一段時間或仍會

時有發生。

分析指出，近期理財出現淨值回撤，主要是因為理財產品投資的是債券市場。１１月以來，

債市在「資金利率、防疫政策、地產鏈」大因素的影響下急劇大幅調整，而這部分的資產導致理

財出現波動。

有內媒並引述銀行理財子公司表示，對於已經持有的中短期固收類產品，基於中長期的債市

判斷，可不用過於擔憂當前短期的市場波動。另外，短期內也有理財經理認為現階段可以選擇大

額存單，銀保產品這類安全性產品。（ｄｗ）

