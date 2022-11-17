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AH股新聞

17/11/2022 09:09

《經濟時評》人民網評論：電子遊戲產業價值機不可失

　　《經濟通通訊社１７日專訊》內地在過去一年祭出多項遊戲產業監管措施，隨監管進入常態
化，官媒《人民網》最新發表評論文章，指出電子遊戲產業已成為對國家產業布局、科技創新具
有重要意義的行業，深度挖掘電子遊戲產業價值機不可失。
　　文章稱，從日韓加澳等多個國家紛紛加快布局電子遊戲產業，到歐洲議會最新通過重視發展
電子遊戲產業的決議，事實證明電子遊戲早已擺脫娛樂產品的單一屬性，已成為對一個國家產業
布局、科技創新具有重要意義的行業。這值得重視和深度挖掘其潛在的價值。
　　文章提到，在中國長期以來，電子遊戲的娛樂屬性總會使人忽視其背後的科技意義。實際上
，遊戲從誕生起就與前沿科技密不可分。憑借蓬勃的發展態勢，遊戲產業也助力多個產業釋放數
字經濟新動能。在當下，遊戲科技在助力５Ｇ、芯片產業、人工智能等先進技術、產業發展中起
到了重要的作用。
　　文章指，隨著防沉迷規定的完善和落地，中國遊戲產業逐步告別「野蠻生長」。在其他國家
和國際科技巨頭抓緊搶佔先機布局的背景下，對於電子遊戲產業，應予以更為客觀、多元的認知
。加強戰略謀劃，注重長遠布局。在推進電子遊戲產業健康發展的同時，監管和發展並重，促進
其不斷釋放經濟、文化與科技新價值。（ｄｗ）

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