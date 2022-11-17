《經濟通通訊社１７日專訊》國務院聯防聯控機制今召開新聞發布會，會上當局在核酸檢測

及隔離安排、疫苗接種以及新冠救治等方面，對二十條措施進一步做出解釋。國家衛生健康委新

聞發言人米鋒指，要堅決反對兩種傾向，既要持續整治「層層加碼」，防止「一封了之」；又要

反對不負責任的態度，防止「一放了之」，保障好二十條措施不折不扣落地落實。



＊３歲以下嬰幼兒等可免查核酸證明＊



在核酸檢測方面，國家疾控局副局長沈洪兵在發布會上表示，如果當地疫情僅有零星的感染

者，傳播鏈條清晰，無社區傳播風險一般不按行政區域開展全員核酸檢測；存在擴散風險時，所

在區據風險評估結果，每日開展一次全員核酸檢測，連續３次核酸檢測沒有社會面感染者後，間

隔３天再開展一次全員核酸檢測，無社會面感染者可停止全員核酸檢測。

跨區域流動人員憑４８小時內核酸檢測陰性證明乘坐飛機、高鐵、列車、跨省長途客運汽車

、跨省客運船舶等交通工具，抵達目的地後要按照屬地要求進行「落地檢」，入住賓館酒店和進

入旅遊景區人員需要查驗健康碼和７２小時內核酸檢測陰性證明。３歲以下嬰幼兒等特殊人群可

免予查驗核酸檢測陰性證明。



＊復必泰何時可用，沈洪兵：需綜合考慮可負擔性等因素＊



沈洪兵並表示，在國內發生聚集性疫情的時候，未來只有密接人員才會集中隔離，取消對密

接的密接的判定和管理。不過他強調，在取消對密接的密接判定的同時，各地對於密接者要做到

快判定、快檢測、快管控，一旦密接者核酸檢測陽性後，在第一時間進一步開展密接者的調查和

管控，一環緊扣一環。因此，防控措施要求不但沒有放鬆，反而更高。

針對復必泰疫苗何時可以為中國的民眾使用，沈洪兵稱，需要綜合考慮安全性、有效性、可

及性以及可負擔性等因素，沈洪兵稱，相關部門正在制定加快推進新冠病毒疫苗接種的方案。



＊ＩＣＵ床位要達到床位總數的１０％＊



在醫療資源方面，國家衛生健康委醫療應急司司長郭燕紅表示，要求各地指定綜合能力強、

救治水平高的醫院作為定點醫院。定點醫院要根據當地的人口規模，配足配齊救治的床位，同時

對於重症的監護單元，即ＩＣＵ要加強建設，而且要求ＩＣＵ床位要達到床位總數的１０％。定

點醫院主要收治重症、危重症以及有重症傾向的患者，保障患者的救治水平和質量。（ｄｗ）

