《經濟通通訊社１７日專訊》中國債市出現逾兩年來最嚴重大跌，影響傳遞至一級市場，據

內媒報道，近期信用債取消發行的案例大幅增加。

預警通統計顯示，１１月１４日－１１月１７日已有４７只債券取消或推遲發行，涉及債券

規模為４２７億元（人民幣．下同）。此前９月、１０月份債券取消發行的隻數分別為２６隻、

１４隻，規模分別為１５０億、９９億，三天債券取消發行規模已遠超前兩月。（ｄｗ）

