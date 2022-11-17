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AH股新聞

17/11/2022 17:31

《神州債市》債市震盪傳導至一級市場，三天４２７億債券取消發行

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國債市出現逾兩年來最嚴重大跌，影響傳遞至一級市場，據
內媒報道，近期信用債取消發行的案例大幅增加。
　　預警通統計顯示，１１月１４日－１１月１７日已有４７只債券取消或推遲發行，涉及債券
規模為４２７億元（人民幣．下同）。此前９月、１０月份債券取消發行的隻數分別為２６隻、
１４隻，規模分別為１５０億、９９億，三天債券取消發行規模已遠超前兩月。（ｄｗ）

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