《經濟通通訊社１７日專訊》國家主席習近平星期二（１５日）在印尼峇里出席二十國集團

峰會期間，與加拿大總理杜魯多進行非正式會談約１０分鐘，是兩人超過三年來首次會面。兩人

隔天再度碰面時，習近平當面批評杜魯多向傳媒透露兩人早前的談話內容。

據《路透》引述消息人士表示，杜魯多１５日與習近平站立交談了約１０分鐘，期間對中國

在加拿大的「干預活動」表達關切，包括加拿大２０１９年的選舉。１６日，習近平在會場與杜

魯多碰面，根據加拿大電視台播出的畫面顯示，習近平笑著用中文說：「把我們聊天的內容告訴

報紙了，這不合適啊。而且我們也不是那樣做事的。如果有誠心，咱們就應互相尊重的態度來進

行很好的溝通。否則這個結果就不好說了。」

杜魯多隨即表示，加拿大相信自由、開放及坦率的對話，並會繼續這樣做，加拿大亦將繼續

尋求與中國進行建設性合作，但有些事情加方不會同意。杜魯多話還沒說完，習近平即回應：「

要創造條件，要創造條件，好嗎？」習近平隨後露出笑容，和杜魯多握手後走開。

加拿大前駐華大使趙樸認為，習近平在鏡頭前斥責杜魯多，顯然對加方透露談話內容感到不

滿，顯示加拿大同中國恢復有限度的對話將非常困難。（ｊｔ）（ｚｚ）

