《經濟通通訊社１７日專訊》騰訊（００７００）有份投資的每日優鮮面臨經營危機，除了

早前公布２０２１年業績仍處於經營虧損狀態、大手裁員到只剩下５５位全職員工外，近日又被

法院凍結１３６９萬元（人民幣．下同）財產。

天眼查Ａｐｐ顯示，近日北京伊翔商貿有限公司申請訴前財產保全，請求查封、凍結北京每

日優鮮電子商務有限公司、徐正名下價值１３６９萬餘元的財產。法院經審查認為，申請人的申

請符合法律規定，裁定執行。據公開資料，徐正為每日優鮮創始人、原ＣＥＯ。而今年７月，每

日優鮮創始人曾斌、徐正均已退出北京每日優鮮電子商務有限公司。

每日優鮮繼今年７月完成獨立內部審查後，１１月１４日終於發布２０２１年財報。每日優

鮮去年總營收為６９﹒６５億元，按年增１３﹒３％；淨虧損為４１﹒４５億元，按年擴大

９１﹒５％。年報顯示截至２０２１年底，每日優鮮共有全職員工１９２５人，而截至報告日，

全職員工僅剩５５名。

今年７月，每日優鮮在全國範圍內關停了其前置倉模式下的極速達業務，僅保留次日達服務

。主打３０分鐘送達的極速達業務一直是每日優鮮的營收主力，去年極速達零售業務貢獻盈利約

９０％，在該業務關停之後，每日優鮮預計未來營收會出現大幅下降。

每日優鮮美股昨收升１﹒１％，報１﹒８美元。（ｊｔ）

