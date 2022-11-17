《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行最新公布的三季度貨幣政策執行報告顯示，偏寬的貨

幣政策基調未變，警惕未來通脹反彈壓力的措辭則引發市場關注。報告指出，國內經濟恢復發展

的基礎還不牢固，但長期向好的基本面沒有改變，要加大穩健貨幣政策實施力度，搞好跨周期調

節，結構性貨幣政策工具聚焦重點、合理適度、有進有退。

高盛高華魏美琪等人表示，人行報告中重申寬鬆立場，但要警惕未來通脹反彈壓力。該行維

持中國將從明年二季度開始逐步放鬆「動態清零」的判斷，這可能會明顯促進消費，並增加通脹

壓力，但整體預計仍保持溫和。高盛認為，總的來看，第三季度貨幣政策報告在政策立場展望上

並沒有提供新的信息，更多集中在政策執行方面。

疫情陰霾下中國１０月經濟數據全面遜預期。分析人士認為，這或促成了過去數日新政策的

出台；但新一輪本土疫情快速蔓延升級，考驗著防疫優化政策的定力和效力，地產政策效果亦有

待觀察，未來幾個月形勢不可輕言樂觀。此外，內地１０月ＣＰＩ同比漲幅回落，ＰＰＩ同比亦

轉負，二者主要受高基數影響。值得關注的是，核心ＣＰＩ持續偏弱、ＰＰＩ近兩年重現負增長

，令人擔憂隨著需求不足而來的通縮風險。（ｗｌ）

