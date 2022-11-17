《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行最新公布的三季度貨幣政策執行報告顯示，偏寬的貨

幣政策基調未變，警惕未來通脹反彈壓力的措辭則引發市場關注。國泰君安固收分析胡建文指出

，相較於二季度貨政報告，本次人行對通脹壓力的論述更為具體和長期化，認為未來挑戰來自於

外部輸入性通脹壓力依然存在，同時Ｍ２增速處於相對高位，若總需求進一步復甦升溫可能帶來

滯後效應，也考慮了疫情防控更加精準後消費動能可能會快速釋放。

該機構認為，人行對於通脹的描述是超市場預期的，如果這種關注長期化，總量寬鬆的貨幣

政策工具必然會受到約束。相較於二季度報告，本次報告在結構性貨幣政策工具的措辭本質上變

化不大，與人行關注需求側引發通脹壓力對應，總量型貨幣政策空間預計不大。



＊國金證券：降準可能性下降＊



國金證券宏觀趙偉團隊則指，人行最新報告對海外經濟研判更悲觀、對國內經濟邊際轉樂觀

，但總體通脹風險已成為當下貨幣政策關注的焦點之一。另外，政策重心明顯向防風險傾斜，除

需求側變化帶來的通脹潛在風險，還有房地產領域風險。

該行認為，需求推動的通脹風險上升，會掣肘總量貨幣政策工具的運用，意味降準的可能性

下降，貨幣政策進一步寬鬆空間有限，貨幣流動性環境最寬鬆的階段或已經過去。（ｗｌ）

