《經濟通通訊社１７日專訊》滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒２９％

，報３１１０﹒９６點，深綜指低開０﹒２９％，創業板指低開０﹒５６％，普遍行業板塊走低

，半導體、旅遊股領跌股領跌，惟獨互聯網股造好。

人行發布第三季度貨幣政策報告，特別提到通脹風險，稱高度重視未來通脹升溫的潛在可能

性，特別是需求側的變化，要不斷做好國內糧食穩產增產、能源市場平穩運行的有利條件，做好

妥善應對，保持物價水平基本穩定。人行表示要加大穩健貨幣政策實施力度，綜合運用多種貨幣

政策工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模合理增長，為鞏固經濟回穩向

上態勢、做好年末經濟工作提供適宜的流動性環境。

人民銀行進行１３２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨投放１２３０億元，人

行本周四天累放水２０９０億元。

官媒《人民日報》再刊文力撐動態清零，署名「仲音」的專欄文章稱正因為始終堅持動態清

零，才保證了極低的發病率和病亡率，並指但從發病率和病亡率兩個指標看，中國人受到疫情的

影響是全球最小的。文章又重申國家主席習近平的說話，稱寧可暫時影響一點經濟發展，也不能

讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害，尤其是要保護好老人、孩子。

中央經濟工作會議預定１２月中召開，這是中共二十大召開後的第一個全國性會議，將部署

明年經濟工作。據《路透》引述中國政府顧問表示，他們將建議將明年的經濟增長目標定在

４﹒５％至５﹒５％。

另外，騰訊（００７００）首席戰略官Ｊａｍｅｓ Ｍｉｔｃｈｅｌｌ安撫投資者，在討論

第三季度業績的分析師電話會議上表示，相信其下一個大型遊戲將很快獲得批准發布。（ｅｙ）

