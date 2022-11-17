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AH股新聞

17/11/2022 11:41

《Ａ股行情》滬綜指半日跌１％失三千一，外資恢復流出電池股暴跌

　　《經濟通通訊社１７日專訊》內地本土確診及無症狀感染新冠病毒個案按日再升１５﹒３％
，創４月２２日以來新高，官媒《人民日報》以署名「仲音」的專欄文章力撐動態清零政策。市
場低開後見震盪，外資流出，滬綜指半日跌幅擴大至１％，失守三千一，報３０８８﹒８９點，
電池概念暴跌，導致深成指挫１﹒３２％，創業板指更插水２﹒０３％。
　　陸股通淨流出超過９億元（人民幣．下同），兩市半日成交收窄至５３９４億元，較上日
（１６日）同時段成交大減１３﹒１％。
　　人行發布第三季度貨幣政策報告，特別提到通脹風險，稱高度重視未來通脹升溫的潛在可能
性，特別是需求側的變化，要不斷做好國內糧食穩產增產、能源市場平穩運行的有利條件，做好
妥善應對，保持物價水平基本穩定。人行表示要加大穩健貨幣政策實施力度，綜合運用多種貨幣
政策工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模合理增長，為鞏固經濟回穩向
上態勢、做好年末經濟工作提供適宜的流動性環境。
　　另外，中央經濟工作會議預定１２月中召開，外電引述中國政府顧問表示，他們將建議將明
年的經濟增長目標定在４﹒５％至５﹒５％。
　
＊買廠交易遭喊停，聞泰科技跌３％＊
　
　　市場景氣度轉弱，各類新能源電池概念股今早暴跌，華陽股份（滬：６００３４８）瀉
９﹒２％，明冠新材（滬：６８８５６０）跌８﹒８％，雲天化（滬：６０００９６）跌
６﹒８％，科達利（深：００２８５０）跌６﹒７％，神火股份（深：０００９３３）跌
５﹒９％，鼎勝新材（滬：６０３８７６）跌５﹒１％，天賜材料（深：００２７０９）跌
３﹒９％，創業板股王、行業龍頭寧德時代（深：３００７５０）跌３﹒２％。
　　英國政府以國家安全為由，要求具國資背景的聞泰科技（滬：６００７４５）出售對英國最
大晶片廠Ｎｅｗｐｏｒｔ　Ｗａｆｅｒ　Ｆａｂ的大部分股權，聞泰科技現價跌２﹒８％，報
５８﹒０６元。半導體板塊連續第二日下跌，國產替代概念亦炒不起，中微公司
（滬：６８８０１２）瀉６﹒１％，海洋王（深：００２７２４）跌５﹒２％，燦瑞科技
（滬：６８８０６１）跌３﹒６％，路維光電（滬：６８８４０１）跌３﹒５％，北方華創
（深：００２３７１）挫３﹒２％。
　
＊通脹風險起，養豬股走漲＊
　
　　人行稱高度重視未來通脹升溫的潛在可能性，作為物價權重大頭的豬肉價格最受關注。養豬
股今早拉漲，華統股份（深：００２８４０）飆升９﹒５％，傲農生物（滬：６０３３６３）升
４﹒６％，巨星農牧（滬：６０３４７７）漲４﹒５％，益生股份（深：００２４５８）升
３﹒８％，正虹科技（深：０００７０２）升２﹒９％，得利斯（深：００２３３０）升
２﹒３％。（ｅｙ）

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