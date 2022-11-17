《經濟通通訊社１７日專訊》內地本土確診及無症狀感染新冠病毒個案按日再升１５﹒３％

，創４月２２日以來新高，官媒《人民日報》以署名「仲音」的專欄文章力撐動態清零政策。市

場低開後見震盪，外資流出，滬綜指半日跌幅擴大至１％，失守三千一，報３０８８﹒８９點，

電池概念暴跌，導致深成指挫１﹒３２％，創業板指更插水２﹒０３％。

陸股通淨流出超過９億元（人民幣．下同），兩市半日成交收窄至５３９４億元，較上日

（１６日）同時段成交大減１３﹒１％。

人行發布第三季度貨幣政策報告，特別提到通脹風險，稱高度重視未來通脹升溫的潛在可能

性，特別是需求側的變化，要不斷做好國內糧食穩產增產、能源市場平穩運行的有利條件，做好

妥善應對，保持物價水平基本穩定。人行表示要加大穩健貨幣政策實施力度，綜合運用多種貨幣

政策工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模合理增長，為鞏固經濟回穩向

上態勢、做好年末經濟工作提供適宜的流動性環境。

另外，中央經濟工作會議預定１２月中召開，外電引述中國政府顧問表示，他們將建議將明

年的經濟增長目標定在４﹒５％至５﹒５％。



＊買廠交易遭喊停，聞泰科技跌３％＊



市場景氣度轉弱，各類新能源電池概念股今早暴跌，華陽股份（滬：６００３４８）瀉

９﹒２％，明冠新材（滬：６８８５６０）跌８﹒８％，雲天化（滬：６０００９６）跌

６﹒８％，科達利（深：００２８５０）跌６﹒７％，神火股份（深：０００９３３）跌

５﹒９％，鼎勝新材（滬：６０３８７６）跌５﹒１％，天賜材料（深：００２７０９）跌

３﹒９％，創業板股王、行業龍頭寧德時代（深：３００７５０）跌３﹒２％。

英國政府以國家安全為由，要求具國資背景的聞泰科技（滬：６００７４５）出售對英國最

大晶片廠Ｎｅｗｐｏｒｔ Ｗａｆｅｒ Ｆａｂ的大部分股權，聞泰科技現價跌２﹒８％，報

５８﹒０６元。半導體板塊連續第二日下跌，國產替代概念亦炒不起，中微公司

（滬：６８８０１２）瀉６﹒１％，海洋王（深：００２７２４）跌５﹒２％，燦瑞科技

（滬：６８８０６１）跌３﹒６％，路維光電（滬：６８８４０１）跌３﹒５％，北方華創

（深：００２３７１）挫３﹒２％。



＊通脹風險起，養豬股走漲＊



人行稱高度重視未來通脹升溫的潛在可能性，作為物價權重大頭的豬肉價格最受關注。養豬

股今早拉漲，華統股份（深：００２８４０）飆升９﹒５％，傲農生物（滬：６０３３６３）升

４﹒６％，巨星農牧（滬：６０３４７７）漲４﹒５％，益生股份（深：００２４５８）升

３﹒８％，正虹科技（深：０００７０２）升２﹒９％，得利斯（深：００２３３０）升

２﹒３％。（ｅｙ）

