《經濟通通訊社１７日專訊》內地本土確診及無症狀感染新冠病毒個案按日再升１５％至

２﹒３萬宗，創４月２２日以來新高，官媒《人民日報》以署名「仲音」的專欄文章力撐動態清

零政策。市場早段見震盪，少量外資流出，滬綜指一度挫１％失守三千一，惟午後多個信息科技

概念拉漲，陸股通恢復流入，滬指全日跌幅收窄至０﹒１５％，報３１１５﹒４３點，深成指軟

０﹒１３％，創業板指跌０﹒７１％。

陸股通淨流入１４億元（人民幣．下同），兩市全日成交９１３１億元，按日減少３﹒１％

。

人行發布第三季度貨幣政策報告，特別提到通脹風險，稱高度重視未來通脹升溫的潛在可能

性，特別是需求側的變化，要不斷做好國內糧食穩產增產、能源市場平穩運行的有利條件，做好

妥善應對，保持物價水平基本穩定。人行表示要加大穩健貨幣政策實施力度，綜合運用多種貨幣

政策工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模合理增長，為鞏固經濟回穩向

上態勢、做好年末經濟工作提供適宜的流動性環境。

另外，中央經濟工作會議預定１２月中召開，外電引述中國政府顧問表示，他們將建議將明

年的經濟增長目標定在４﹒５％至５﹒５％。



＊網遊行業盼春天，掀漲停潮＊



午後信息科技概念拉漲。國資雲概念方面，深桑達Ａ（深：００００３２）、衛士通

（深：００２２６８）、美利雲（深：０００８１５）漲停，浪潮信息（深：０００９７７）升

６﹒３％；數字貨幣方面，信安世紀（滬：６８８２０１）飆兩成漲停，德生科技

（深：００２９０８）、吉大正元（深：００３０２９）、、中科金財（深：００２６５７）、

格爾軟件（滬：６０３２３２）升一成漲停；信息安全概念方面，中孚信息

（深：３００６５９）升１３％，三維天地（深：３０１１５９）升１２﹒６％，安博通

（滬：６８８１６８）升１２％。

官媒《人民網》最新發表評論文章，指出電子遊戲產業已成為對國家產業布局、科技創新具

有重要意義的行業，深度挖掘電子遊戲產業價值機不可失。另外，美國電子遊戲開發商暴雪娛樂

先行宣布同網易 （０９９９９）分手，現有授權協議在２０２３年１月２３日到期，大部分暴

雪遊戲服務將停。有知情人士稱，暴雪對續約提出高價條件，令網易沒能接受。市場又傳，已有

多家遊戲公司包括騰訊（００７００）、完美世界（深：００２６２４）等成為與暴雪談判的潛

在意向方。

網遊股掀起漲停潮，包括粵傳媒（深：００２１８１）、大晟文化（滬：６００８９２）、

完美世界、三七互娛（深：００２５５５）、吉比特（滬：６０３４４４），而游族網路

（深：００２１７４）升８﹒１％，愷英網絡（深：００２５１７）同升６﹒４％。



＊半導體跌轉升，地產股個別走＊



英國政府以國家安全為由，要求具國資背景的聞泰科技（滬：６００７４５）出售對英國最

大晶片廠Ｎｅｗｐｏｒｔ Ｗａｆｅｒ Ｆａｂ的大部分股權。半導體板塊早段繼續下跌，但午

後又炒起國產替代概念，聞泰科技全日倒升２％，報６０﹒８９元，中晶科技

（深：００３０２６）、國民技術（深：３０００７７）漲停，聚辰股份（滬：６８８１２３）

升９﹒６％，普冉股份（滬：６８８７６６）升９﹒１％，艾為電子（滬：６８８７９８）升

９％。

新政策冀挽救已陷入流動性泥潭的民營房企，但樓市下行趨勢不改，對房企而言是致命打擊

。據內媒引述中指研究院數據指，截至昨日房地產債務展期規模已達１５０５億元，涉及相關房

企４０家，此外約有１７家企業計劃推出債務重組方案。地產股個別走，金地集團

（滬：６００３８３）升０﹒９％，保利發展（滬：６０００４８）揚０﹒３％，新城控股

（滬：６０１１５５）跌１﹒９％，招商蛇口（深：００１９７９）、萬科Ａ

（深：０００００２）跌０﹒３％。（ｅｙ）





表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８１８﹒６６ －０﹒４１

上證綜合指數 ３１１５﹒４３ －０﹒１５ ３７７９﹒００

深證綜合指數 ２０３９﹒２１ ＋０﹒０６ ５３５２﹒１７

上證Ｂ股指數 ２８９﹒９１ －０﹒４１ ３﹒０１

深證Ｂ股指數 １１２９﹒４７ －０﹒６６ ０﹒７２

上證１８０指數 ８１２２﹒５１ －０﹒４５

上證３８０指數 ５８３９﹒８７ ＋０﹒０６

深證成份指數 １１２２１﹒４５ －０﹒１３

中小創新指數 ２４１７﹒５２ ＋０﹒４８

深圳創業板指數 ２３８５﹒８６ －０﹒７１

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