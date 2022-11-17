《經濟通通訊社１７日專訊》上證１８０指數半日跌１﹒３８％，報８０４６﹒３６點，上

證３８０指數半日跌０﹒９７％，報５７７９﹒９２點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２１﹒３１億元，賣盤超買盤，

淨流出１﹒３１億元。

英國政府以國家安全為由，要求具國資背景的聞泰科技（滬：６００７４５）出售對英國最

大晶片廠Ｎｅｗｐｏｒｔ Ｗａｆｅｒ Ｆａｂ的大部分股權，令其持股量回到收購前的１４％

。聞泰科技半日跌２﹒８％。半導體板塊連續第二日下跌，中微公司（滬：６８８０１２）瀉

６﹒１％，拓荊科技（滬：６８８０７２）跌２﹒６％。

官媒《人民日報》發表署名「仲音」的專欄文章，稱正因為始終堅持動態清零，才保證了極

低的發病率和病亡率。新冠藥概念股今早走強，上海醫藥（滬：６０１６０７）漲２﹒１％，步

長製藥（滬：６０３８５８）升１﹒２％，中國醫藥（滬：６０００５６）升１﹒１％，華潤雙

鶴（滬：６０００６２）升０﹒１％。

外資今早流走，白酒股受壓，貴州茅台（滬：６００５１９）跌１﹒６％，山西汾酒

（滬：６００８０９）跌２﹒９％，今世緣（滬：６０３３６９）跌０﹒７％，舍得酒業

（滬：６００７０２）跌０﹒９％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）跌１﹒２％，水井坊

（滬：６００７７９）跌１﹒６％，口子窖（滬：６０３５８９）跌０﹒９％，老白干酒

（滬：６００５５９）跌１﹒２％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

