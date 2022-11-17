《經濟通通訊社１７日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒４５％，報８１２２﹒５１點，

上證３８０指數收升０﹒０６％，報５８３９﹒８７點。

保險股走勢強，中國太保（滬：６０１６０１）升２﹒３％，中國人壽

（滬：６０１６２８）升１﹒４％，新華保險（滬：６０１３３６）升０﹒７％，中國平安

（滬：６０１３１８）升０﹒６％，中國人保（滬：６０１３１９）升０﹒４％。

英國政府以國家安全為由，要求具國資背景的聞泰科技（滬：６００７４５）出售對英國最

大晶片廠Ｎｅｗｐｏｒｔ Ｗａｆｅｒ Ｆａｂ的大部分股權，令其持股量回到收購前的１４％

。聞泰科技倒升近２％。半導體板塊連續第二日下跌，中微公司（滬：６８８０１２）跌

２﹒３％，拓荊科技（滬：６８８０７２）反升１﹒３％。

官媒《人民日報》發表署名「仲音」的專欄文章，稱正因為始終堅持動態清零，才保證了極

低的發病率和病亡率。新冠藥概念股走強，上海醫藥（滬：６０１６０７）漲３﹒１％，步長製

藥（滬：６０３８５８）升５％，中國醫藥（滬：６０００５６）升１﹒２％，華潤雙鶴

（滬：６０００６２）升０﹒８％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

