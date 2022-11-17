《經濟通通訊社１７日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒４５％，報８１２２﹒５１點，
上證３８０指數收升０﹒０６％，報５８３９﹒８７點。
保險股走勢強，中國太保（滬：６０１６０１）升２﹒３％，中國人壽
（滬：６０１６２８）升１﹒４％，新華保險（滬：６０１３３６）升０﹒７％，中國平安
（滬：６０１３１８）升０﹒６％，中國人保（滬：６０１３１９）升０﹒４％。
英國政府以國家安全為由，要求具國資背景的聞泰科技（滬：６００７４５）出售對英國最
大晶片廠Ｎｅｗｐｏｒｔ Ｗａｆｅｒ Ｆａｂ的大部分股權，令其持股量回到收購前的１４％
。聞泰科技倒升近２％。半導體板塊連續第二日下跌，中微公司（滬：６８８０１２）跌
２﹒３％，拓荊科技（滬：６８８０７２）反升１﹒３％。
官媒《人民日報》發表署名「仲音」的專欄文章，稱正因為始終堅持動態清零，才保證了極
低的發病率和病亡率。新冠藥概念股走強，上海醫藥（滬：６０１６０７）漲３﹒１％，步長製
藥（滬：６０３８５８）升５％，中國醫藥（滬：６０００５６）升１﹒２％，華潤雙鶴
（滬：６０００６２）升０﹒８％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
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